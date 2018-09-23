Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 22 Eylül 2018

23.09.2018 - 08:40

Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı ‘Yaşasın Hayat’ta bu hafta “Et mi, ot mu daha sağlıklı konusu?” konuşulacak.

Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kimler daha sağlıklı: Et tüketenler mi, ot tüketenler mi? Haftada kaç kez et tüketmeli? Bitkisel proteinin sağlığımız için faydaları neler? sorularını yanıtlayacak.

Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile ‘Yaşasın Hayat’ her Cumartesi 19.15’te, her Pazar tekrarıyla 12.15’te NTV’de.