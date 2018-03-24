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Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 24 Mart 2018
25.03.2018

Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Hareket etmenin önemi, hareketsizliğin sağlığımıza olumsuz etkileri”... Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Oturmak bedene ihanet midir?”, “Uzun süre oturmak yağlanma ve yaşlanma sebebi olabilir mi?”, “30 dakikadan fazla oturmak neden sağlığa zararlı?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.

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