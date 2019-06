Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 8 Haziran 2019

06.06.2019 - 12:30

Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı 'Yaşasın Hayat'ta bu hafta unutkanlık konuşulacak. Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "Beslenmenin unutkanlık ile ilgisi var mı? Hangi takviyeler unutkanlığı önleyebilir? Alzheimer hastalığının belirtileri nelerdir?" sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile 'Yaşasın Hayat' her Cumartesi 19.15'te, her Pazar 12.15'te NTV'de.