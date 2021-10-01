1 Ekim Dünya Kahve Günü: Kahve Günü neden kutlanıyor, kahvenin faydaları neler?

Kahve 'coffea' cinsinde yer alan bir ağaç ve bu ağacın meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde edilir. Kahvenin kökeninin nereden geldiğine ve nasıl keşfedildiğine dair birçok farklı hikaye ve efsane bulunuyor.

KAHVE NASIL KEŞFEDİLDİ?

Birçok kaynakta kahvenin dünyaya Etiyopya'dan yayıldığı belirtiliyor. Kahve çekirdeklerinin nasıl keşfedildiğine dair anlatılan bir hikaye oldukça ilginç. Milattan sonra 700 yılında, Etiyopya'da Kaldi adında bir çoban keçilerini otlatırken, onların garip davranışlarını fark etti. Hikayeye göre keçiler dans ediyorlardı. Kaldi'nin keçilerini otlattığı yerde bulunan kırmızı meyveler dikkatini çekti. Keçilerin, bu meyvelerden yediği için böyle davrandığını düşündü.

Hikayenin devamı ise kaynaklara göre farklılık gösteriyor. Bazı kaynaklara göre Kaldi, bu sihirli kabul ettiği meyveyi bir keşişle paylaşıyor ve keşiş bütün gece uyanık kalmasını sağlayan bir şey bulmaktan mutluluk duyuyor. Hikayenin diğer bir versiyonuna göre ise Kaldi kahve çekirdeklerini bir Keşişe götürüyor. Ancak keşiş kahvenin kullanımını onaylamayarak meyveleri ateşte yakıyor.

Sonuç olarak bu hikayelerden hangisi gerçek olursa olsun bundan kısa bir süre sonra kahve çekirdekleri öğütüldü ve bugünki hoş aromasıyla bilinen ilk kahveyi üretmek için kaynatıldı.

KAHVENİN FAYDALARI NELERDİR?



Kahvenin keşfedilmesiyle ya da dünyada yayılmasıyla ilgili birçok enteresan hikaye var. Ama kahvenin biraz da sağlığa olan etkilerine bakmakta fayda var. Bugün birçok insanın güne kokusuyla başladığı kahvenin faydaları neler? Her gün kahve içmek zararlı mı?



Zihni açması, uyanıklığı ve enerji düzeyini arttırması ve zindelik sağlaması gibi etkileriyle bilinse de kahvenin faydaları bununla sınırlı değil.



Kahvede bol miktarda bulunan kafein adlı bileşen, tüketimin ardından hızla kana karışarak beyine ulaşır. Burada üretilen ve uyku haline neden olan adenozin adlı nörotransmitteri inhibe ederek (bloklayarak) uyanıklığı arttırır, enerji düzeyini yükseltir.



Beyindeki bu etkisi sayesinde kahvenin aynı zamanda ruh halini, hafızayı, reaksiyon süresini ve genel anlamda bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini gösteren pek çok bilimsel çalışma mevcuttur.



YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR



Vücutta bulunan yağların parçalanmasına ve ortaya çıkan serbest yağ asitlerinin enerji üretiminde kullanılabilmesine yardımcı olan kahve, bu olumlu etkilerine karşın sade olarak tüketildiğinde sıfıra yakın bir kalori içeriğine sahiptir.



Bu nedenle zayıflama diyeti uygulayan sağlıklı bireyler, diyetlerini desteklemek ve kilo vermelerini hızlandırmak adına günde 2 fincan sade kahve tüketebilirler.



Aynı zamanda vücudun antrenmanlar için ihtiyacı olan enerji düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunur. Spor aktiviteleri veya fitness ile ilgilenen sağlıklı bireylerin spor salonlarına gitmeden yaklaşık yarım saat önceki süreçte sade kahve tüketmesinde fayda vardır.



DEMANS GİBİ HASTALIKLARA KARŞI KORUR



Alzheimer, Parkinson ve demans dünya genelindeki 65 yaş ve üzeri bireylerde sıklıkla görülen nörodejeneratif hastalıklardır. Bilinen kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıklarda sağlıklı beslenme ve bazı besin türlerinin düzenli olarak tüketimi, diğer pek çok hastalık türüne oranla çok daha büyük önem kazanmaktadır.



Nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi konusunda oldukça etkili olduğu bilinen kahveyi düzenli olarak tüketenlerde Alzheimer hastalığının görülme olasılığının yüzde 65'e kadar azaltılabileceğini, Parkinson hastalığının görülme olasılığının ise yüzde 30-60 civarında azaltılabileceğini gösteren bilimsel araştırmalar mevcuttur.



Kahve, antioksidan içeriği oldukça yüksek olan bir besindir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde düzenli olarak kahve tüketen bireylerde karaciğer kanseri ve kolorektal kanser türleri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını gösteren bilimsel araştırmalar söz konusudur.



ÇOK FAZLA KAHVE TÜKETMEK ZARARLI MI?



Günde 3 fincanın üzerinde kahve tüketiminin doğurganlığı olumsuz etkileyebildiği, 5 fincanın üzerinde kahve tüketiminin de kemik erimesine yol açabildiğini gösteren bilimsel çalışmalar mevcut.



Yine aşırı kahve tüketimi uykusuzluk, gerginlik, sinirlilik ve hassasiyet gibi olumsuzluklara yol açabilir. Kansızlık sorunu bulunan kişilerde aşırı kahve tüketimi besinlerdeki demirin emilimini azalttığından kansızlığı şiddetlendirebilir.



Kremalı, şekerli, şuruplu ve hazır süt tozları içeren kahvelerde yağ ve şeker içeriği çok yüksek olduğundan kahvenin bu şekilde tüketimi faydadan çok zarara neden olacaktır.



1 EKİM DÜNYA KAHVE GÜNÜ



1 Ekim Uluslararası Kahve Günü, kahvenin dünyanın çeşitli yerlerindeki etkinliklerle kahvenin keyfini çıkararak farklı kahve türlerini tanıtmak için organize edilen bir gündür.



İlk olarak 1963 yılında Londra'da kurulan Uluslararası Kahve Örgütü, 2014 yılında 1 Ekim'in Uluslararası Kahve Günü olarak kutlanmasına karar verdi.



ARŞİV: KAHVE TADIMI NASIL YAPILIR?