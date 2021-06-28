10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2018 yılında başvuruda bulunduğu Kastamonu siyez unu, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca 1 Haziran tarihli Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak tescil edildi. Böylece Kastamonu’da coğrafi işaretli ürün sayısı 22’ye yükseldi.

Tescil belgesinin Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) başkanlığına ulaştırılmasıyla birlikte tescil belgesi Vali Avni Çakır’a takdim edildi. KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, beraberinde Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan ile ilgili kurum ve oda temsilcileriyle birlikte Vali Avni Çakır’ı ziyaret etti. Ziyarette KATSO Başkanı Fındıkoğlu, Kastamonu siyez ununun tescil belgesini Vali Çakır’a takdim etti.



"KASTAMONU TESCİLLİ ÜRÜN SAYISIYLA TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ"

Vali Çakır, emeklerinden ötürü KATSO Başkanı Fındıkoğlu ile oda temsilcilerine ve ilçe belediyelerine teşekkür ederek, “Bu belge bir evrakın ötesinde bir anlam ifade ediyor. Ülkemizin birçok yerinde siyez üretiliyor ama Kastamonu, siyezin anavatanıdır. En eski ata tohumu siyez Kastamonu’dadır" dedi.

Çakır ayrıca, unun eski usulle hem üretimde hem de mamul hale getirilmesinde genetiğiyle oynanmadan günümüze kadar geldiğini vurgulayarak, "Biz, marka olmanın ve tescilli ürüne sahip olmanın ne anlama geldiğini Kastamonulular olarak artık biliyoruz. 22 tescilli ürünle Türkiye’de şu anda üçüncü sırada bulunuyoruz. Bizler gelecekte bu tescilli ürünlerin çok daha önemli olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden tescilli ürün sayımızı artırma noktasında yoğun çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

Ürün sayısını artırmanın yanı sıra ürün kalitesini korumanın da önemli olduğunu belirten Çakır, "Oluşacak ticari talebi ve potansiyeli de çok iyi yönetmek gerekiyor. Eğer bizler sürümü ve talebi görüp, fabrikasyona dönerek ana temasından uzaklaşırsak çok kısa süre sonra sıradanlaşıyor. Ama ne kadar orijinalini korursak, ne kadar toprakla buluşturursak, tüketiciye ulaştırana kadar ne kadar doğallığını koruyabilirsek o kadar kıymetli ve karlı olur. Buradaki amacımız aynı zamanda ticari kar elde etmek. Çiftçimiz biraz daha zahmetlisini yapsın, biraz daha böyle masraflısını yapsın ama alın terini de alsın" dedi.



"TESCİLLİ ÜRÜNLER DÜNYAYA PAZARLANACAK”



Kastamonu’nun tescilli ürünlerinin tüm dünyaya pazarlanacağını vurgulayan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da, “Bundan sonrası için katma değerini yükselterek ve çeşitliliğini artırarak, inşallah bir de üretimini artırarak marketlerde daha çok ve uluslararası pazarlarda hem tanıtımı hem de pazarlanması için elimizden geleni yapacağız. Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tescil ettirdiğimiz bu ürünü İnşallah bu sayede de taçlandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

