10. Restoran Haftası etkinliklerle devam ediyor

Dude Table tarafından düzenlenen 10. Restoran Haftası'nda Türkiye’nin en iyi restoran, bistro ve kafelerinde Restoran Haftası’na özel hazırlanmış menüler gastronomi tutkunlarını bekleyecek. İstanbul’un en önemli restoranlarının ve en değerli şeflerinin katıldığı projede; kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için özel olarak hazırlanmış menüler, geleneksel lezzetler, yerel malzemeler ile hazırlanan yenilikçi yemekler, sokak lezzetleri ve özel tarifler lezzet tutkunlarına yepyeni deneyimler yaşatacak.



ETKİNLİK TAKVİMİ



18 KASIM

LEVON BAĞIŞ & NİLHAN ARAS İLE TADINA BAKMA SANATI YEMEĞİ

Hilltown Kebap Masters - 19:00



20 KASIM

BAHAR AKINCI İLE TADINA BAKMA SANATI YEMEĞİ

Del Mare - 19:00



21 KASIM

SOKAK YEMEKLERİ BASTA MODA'DA

Basta Moda - 18:00 - 22:00

Basta'nın şefleri Derin Arıbaş ve Kaan Sakarya'ya, Esra Acar Koç eşlik ediyor olacak.



22 KASIM

YİYELİM GÜZELLEŞELİM İLE SOHBETLİ MASALAR YEMEĞİ

Hilltown Midpoint - 19:00



24 KASIM

TÜRK MUTFAĞI 2.0 PANELİ

Feriye - 11:30 - 17:30



11:30 - 12:30 Birinci Oturum: Ülke Mutfağında Geçmiş Gelecek mi?

Nilhan Aras, Yemek Araştırmacısı & Yazarı

Şemsa Denizsel, Şef

Özge Samancı, Özyeğin Üni. Gastronomi Bölüm Başkanı

Ferhan İstanbullu, Yazar

Ezel Akay, Yönetmen & Restoran Sahibi

Seçil Demiralp, Metro Türkiye Pazarlama Grup Müdürü



12:45 - 13:45 İkinci Oturum: Geleceği Beslemek

Olcay Silahlı, Fazla Gıda Kurucu

Dilara Koçak, Diyetisyen

Haro Cümbüşyan, EkBiçYeİç Kurucu

Ebru Baybara, Şef

Berrin Bal Onur, Antre Gourmet Kurucu

Neşe Biber, Antre Gourmet Kurucu

Ufuk Tarhan, Fütürist, Ekonomist, Yazar



14:45 - 15:45 Üçüncü Oturum: Yeni Nesil Şeflerden Sokak Yemekleri

Ali Dövenci, TRC American Diner Kurucu Şef

Buse Dövenci, TRC American Diner Kurucu Şef

Bora Bozankaya, Banko Burger Kurucu Şef

Bahar Akıncı, Yazar

Yasemin Ataman, UFS Yönetici Şef

Özge Akpınar, UFS Pazarlama Müdürü



16:00 - 17:00 Dördüncü Oturum: Türk Mutfağında 2.0 Çiftlikler

İksir Aydın, İksirli Çiftlik Kurucu

Arzu & Mehmet Girgin, Punica Kurucuları

Armağan Portakal, Torlak Çiftliği Kurucu

Bengi Hışır, Urla Tarım Ortak

Oğulcan Atay, Komşuköy Ortak



24 KASIM

ZAFER KAYRAK İLE ANADOLU LEZZETLERİNDEN MEZEYE UZANAN YOLCULUK

SG İmalathane - 19:00



25 KASIM

ZAFER KAYRAK İLE TARSUS LEZZETLERİYLE HEM TADIMLIK HEM DOYUMLUK

SG İmalathane - 12:00 - 16:00



26 KASIM

LEVON BAĞIŞ İLE TADINA BAKMA SANATI YEMEĞİ

Antre Gourmet - 19:00



27 KASIM

MEHMET YAŞİN İLE SOKAK TADINDA MASALAR

TRC AMERICAN DINER - 19:00



28 KASIM

OĞUZ YENİHAYAT İLE SOKAK TADINDA MASALAR

BANKO BURGER - 19:00