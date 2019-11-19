10. Restoran Haftası etkinliklerle devam ediyor

Dude Table tarafından düzenlenen 10. Restoran Haftası'nda Türkiye’nin en iyi restoran, bistro ve kafelerinde Restoran Haftası’na özel hazırlanmış menüler gastronomi tutkunlarını bekleyecek. İstanbul’un en önemli restoranlarının ve en değerli şeflerinin katıldığı projede; kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için özel olarak hazırlanmış menüler, geleneksel lezzetler, yerel malzemeler ile hazırlanan yenilikçi yemekler, sokak lezzetleri ve özel tarifler lezzet tutkunlarına yepyeni deneyimler yaşatacak.
ETKİNLİK TAKVİMİ
18 KASIM
LEVON BAĞIŞ & NİLHAN ARAS İLE TADINA BAKMA SANATI YEMEĞİ
Hilltown Kebap Masters - 19:00
20 KASIM
BAHAR AKINCI İLE TADINA BAKMA SANATI YEMEĞİ
Del Mare - 19:00
21 KASIM
SOKAK YEMEKLERİ BASTA MODA'DA
Basta Moda - 18:00 - 22:00
Basta'nın şefleri Derin Arıbaş ve Kaan Sakarya'ya, Esra Acar Koç eşlik ediyor olacak.
22 KASIM
YİYELİM GÜZELLEŞELİM İLE SOHBETLİ MASALAR YEMEĞİ
Hilltown Midpoint - 19:00
24 KASIM
TÜRK MUTFAĞI 2.0 PANELİ
Feriye - 11:30 - 17:30
11:30 - 12:30 Birinci Oturum: Ülke Mutfağında Geçmiş Gelecek mi?
Nilhan Aras, Yemek Araştırmacısı & Yazarı
Şemsa Denizsel, Şef
Özge Samancı, Özyeğin Üni. Gastronomi Bölüm Başkanı
Ferhan İstanbullu, Yazar
Ezel Akay, Yönetmen & Restoran Sahibi
Seçil Demiralp, Metro Türkiye Pazarlama Grup Müdürü
12:45 - 13:45 İkinci Oturum: Geleceği Beslemek
Olcay Silahlı, Fazla Gıda Kurucu
Dilara Koçak, Diyetisyen
Haro Cümbüşyan, EkBiçYeİç Kurucu
Ebru Baybara, Şef
Berrin Bal Onur, Antre Gourmet Kurucu
Neşe Biber, Antre Gourmet Kurucu
Ufuk Tarhan, Fütürist, Ekonomist, Yazar
14:45 - 15:45 Üçüncü Oturum: Yeni Nesil Şeflerden Sokak Yemekleri
Ali Dövenci, TRC American Diner Kurucu Şef
Buse Dövenci, TRC American Diner Kurucu Şef
Bora Bozankaya, Banko Burger Kurucu Şef
Bahar Akıncı, Yazar
Yasemin Ataman, UFS Yönetici Şef
Özge Akpınar, UFS Pazarlama Müdürü
16:00 - 17:00 Dördüncü Oturum: Türk Mutfağında 2.0 Çiftlikler
İksir Aydın, İksirli Çiftlik Kurucu
Arzu & Mehmet Girgin, Punica Kurucuları
Armağan Portakal, Torlak Çiftliği Kurucu
Bengi Hışır, Urla Tarım Ortak
Oğulcan Atay, Komşuköy Ortak
24 KASIM
ZAFER KAYRAK İLE ANADOLU LEZZETLERİNDEN MEZEYE UZANAN YOLCULUK
SG İmalathane - 19:00
25 KASIM
ZAFER KAYRAK İLE TARSUS LEZZETLERİYLE HEM TADIMLIK HEM DOYUMLUK
SG İmalathane - 12:00 - 16:00
26 KASIM
LEVON BAĞIŞ İLE TADINA BAKMA SANATI YEMEĞİ
Antre Gourmet - 19:00
27 KASIM
MEHMET YAŞİN İLE SOKAK TADINDA MASALAR
TRC AMERICAN DINER - 19:00
28 KASIM
OĞUZ YENİHAYAT İLE SOKAK TADINDA MASALAR
BANKO BURGER - 19:00