10 yıl sonra İstanbul'da. Cirque du Soleil için geri sayım başladı

Dünyanın en büyük canlı gösteri gruplarından Cirque Du Soleil, "OVO" adlı gösterisiyle seneler sonra İstanbul'a geliyor. Böceklerin renkli ve hareketli dünyasını konu eden gösteri, 21-24 Mayıs tarihlerinde toplamda sekiz performans olarak sahnelenecek.

Yüksek tempolu akrobasi performansları, etkileyici sahne tasarımı ve dinamik müzikleriyle doğanın ritmini sahneye taşıyan “OVO”, izleyicilere yaşamı mikro ölçekte yeniden keşfetme imkanı sunuyor.

Doğadan ilham alan formların modern grafik detaylarla birleştiği gösterinin kostüm tasarımı Liz Vandal imzası taşıyor. Gringo Cardia tarafından hayata geçirilen sahne tasarımında ise dev bir ağaç gövdesini andıran zemin ve gösterinin merkezinde yer alan 8 buçuk metrelik yumurta figürü öne çıkıyor.

Gösterinin müzikleri ise Berna Ceppas tarafından bestelendi. Bossa nova, samba, funk ve elektronik ögelerin bir araya geldiği, doğadaki seslerden ilham alan kompozisyonlar sahnedeki hareketlilikle bütünleşerek izleyiciye çok katmanlı bir deneyim yaşatıyor.