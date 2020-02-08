100 modelden Victoria’s Secret'a çağrı

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret kan kaybetmeye devam ediyor. Bella Hadid'in pazarlama şefi Ed Razek'in tacizine uğradığı iddiasının ardından 100 model, satış görüşmeleri devam eden şirketi tacize karşı tavır almaya davet eden bir açık mektup yayımladı.

GettyImages-876500622.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bella Hadid'den Victoria’s Secret'a taciz suçlaması

Bella Hadid'den Victoria’s Secret'a taciz suçlaması

Victoria’s Secret ilk kez büyük beden modelle çalışıyor

Victoria’s Secret ilk kez büyük beden modelle çalışıyor

Kate Upton'dan Victoria’s Secret eleştirisi: Gına geldi

Kate Upton'dan Victoria’s Secret eleştirisi: Gına geldi

ABD'li perakende şirketi Limited Brands'ın satış görüşmelerine başladığı Victoria's Secret'ta sular durulmuyor. İç çamaşır firmasının için 3 kez podyuma çıkan Bella Hadid'in pazarlama şefi Ed Razek'in tacizine uğradığı iddiası mode sektöründe ses getirdi.

SON VERİN ÇAĞRISI

Modellerin seslerini duyurması ve haklarının korunması için kurulan Model Alliance oluşumu, Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ı taciz ve istismar kültürüne son verme çağrısında bulunan bir açık mektup yayımladı.  100 model tarafından imzalanan mektupta şirket vücut şekli konusundaki baskıya, kadın ayrımcılığına, taciz ve istismara son vermeye davet edildi.

30 ÇALIŞANIN GÖRÜŞLERİNE YER VERİLDİ

Mektup 'Melekler Cehenemde: Victoria’s Secret'ın İçindeki Kadın Ayrımcılığı' başlığıyla New York Times gazetesinde yayımlandı.

Yazıda ayrıca Victoria’s Secret'ta görev yapmış 30 eski yönetici ve çalışan, görüşlerine iddialarına yer verildi. Çok sayıda kişi, şirket içerisinde maruz kaldığı istismarın detaylarını paylaştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...