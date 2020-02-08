100 modelden Victoria’s Secret'a çağrı

ABD'li perakende şirketi Limited Brands'ın satış görüşmelerine başladığı Victoria's Secret'ta sular durulmuyor. İç çamaşır firmasının için 3 kez podyuma çıkan Bella Hadid'in pazarlama şefi Ed Razek'in tacizine uğradığı iddiası mode sektöründe ses getirdi.

SON VERİN ÇAĞRISI

Modellerin seslerini duyurması ve haklarının korunması için kurulan Model Alliance oluşumu, Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ı taciz ve istismar kültürüne son verme çağrısında bulunan bir açık mektup yayımladı. 100 model tarafından imzalanan mektupta şirket vücut şekli konusundaki baskıya, kadın ayrımcılığına, taciz ve istismara son vermeye davet edildi.

30 ÇALIŞANIN GÖRÜŞLERİNE YER VERİLDİ



Mektup 'Melekler Cehenemde: Victoria’s Secret'ın İçindeki Kadın Ayrımcılığı' başlığıyla New York Times gazetesinde yayımlandı.



Yazıda ayrıca Victoria’s Secret'ta görev yapmış 30 eski yönetici ve çalışan, görüşlerine iddialarına yer verildi. Çok sayıda kişi, şirket içerisinde maruz kaldığı istismarın detaylarını paylaştı.

