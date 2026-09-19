103 yıl sonra ilk. Yeni kedi türü keşfedildi

45 SANTİM, 1.4 KİLO

Bilim insanları, bölgede aynı türde başka kedilerin de var olduğuna inanıyor. Yeni tür, yaklaşık 45 santimetre gövde uzunluğu ve 1.4 kilogramlık ağırlığıyla ortalama bir evcil kedi boyutunda. Yuvarlak kulakları ve benekli kürkü ise onu bölgedeki diğer küçük kedi türlerinden ayırıyor.

Yerel halkın kediye verdiği isim “Tilcayo”. Bu da hayvanın yeni bilimsel adının "Leopardus tilcayo" olarak belirlenmesini sağladı.