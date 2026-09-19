103 yıl sonra ilk. Yeni kedi türü keşfedildi
19.09.2026 04:58
Bolivyalı bir aile, 10 yaşındaki Tilyaco'yu evinde besliyordu.
1923'ten sonra ilk kez yeni bir kedi türü keşfedildi. Bolivya ormanlarında bulunan 45 santim ve 1.4 kilogramlık yeni tür, literatüre de yerel halkın verdiği isimle geçti: Leopardus tilcayo...
Bolivya ormanlarında yavruyken bulunan benekli bir yaban kedisinin, yeni bir tür olduğu ortaya çıktı.
1923’ten bu yana keşfedilen ilk kedi türü olan Tilcayo, halihazırda türün bilinen tek teyit edilmiş üyesi.
EVDE BESLİYORLARDI
Bolivya ormanlarında yaşayan yerel bir ailenin evinde beslerken keşfedilen yaban kedisi, şimdi bir hayvan kurtarma merkezinde yaşıyor. Yavruyken bulunduğunda evcil bir kedi olduğu sanılıyordu. Ancak DNA çalışmaları, benekli yaban kedisinin yeni bir tür olduğunu ortaya koydu.
Tilyaco, ortalama bir evcil kedi boyutlarında.
45 SANTİM, 1.4 KİLO
Bilim insanları, bölgede aynı türde başka kedilerin de var olduğuna inanıyor. Yeni tür, yaklaşık 45 santimetre gövde uzunluğu ve 1.4 kilogramlık ağırlığıyla ortalama bir evcil kedi boyutunda. Yuvarlak kulakları ve benekli kürkü ise onu bölgedeki diğer küçük kedi türlerinden ayırıyor.
Yerel halkın kediye verdiği isim “Tilcayo”. Bu da hayvanın yeni bilimsel adının "Leopardus tilcayo" olarak belirlenmesini sağladı.
Yaban kedisi, artık bir hayvan kurtarma merkezinde yaşıyor.