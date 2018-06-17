2007 yılında ekrana gelen Asi dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün ile Murat Yıldırım, yeni bir proje için tekrar buluşuyor.
Ortadoğu’da ciddi bir hayran kitlesi bulunan ikiliden Yıldırım, yeni dizi teklifine, “Evet” yanıtını verdi. İddialara göre teklif götürülen Büyüküstün’ün olumsuz cevap vermesi durumunda Yıldırım'ın partnerinin Beren Saat veya Cansu Dere olacağı öne sürüldü.
35 yaşındaki Büyüküstün son olarak Cesur ve Güzel'de rol alırken Murat Yıldırım şu sıralar Kim Milyoner Olmak isimli yarışmayı sunuyor.
11 yıl sonra buluşacaklar (Tuba Büyüküstün & Murat Yıldırım)
Yaşam
Oyuncu Tuba Büyüküstün ile Murat Yıldırım, yeni bir proje için 11 yıl sonra yeniden bir araya geliyor.
2007 yılında ekrana gelen Asi dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün ile Murat Yıldırım, yeni bir proje için tekrar buluşuyor.