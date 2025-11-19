142 yıllık masal sahneye taşındı: Pinokyo'nun prömiyeri yapıldı
19.11.2025 13:47
AA
Carlo Collodi'nin klasiği Pinokyo'yu sahneye taşıdı. Pinokyo, dün ilk kez Samsun'da minik sanatseverlerle buluştu.
Samsun Devlet Opera ve Balesi, Carlo Collodi’nin dünya klasiği "Pinokyo"yu kentte minik sanatseverlerle buluşturdu.
Sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındıran dünya klasiği "Pinokyo" çocuk oyununun prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelendi.
Librettosu ve bestesi Bujor Hoinic'e ait eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Damla Oktay ile Çağıl Han Öztornacı üstlendi. 45 dakikalık oyunda, bir anlatıcı, sanatçılar ve teknik ekip olmak üzere 34 kişi yer aldı.
Rejisör Damla Oktay, eserin sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap ettiğini "Sanatsever herkesi mutlaka Pinokyo'yu izlemeye bekliyorum" diye açıkladı.
Eserin dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Berkay Bayrak, video projeksiyonunu ise Akın Alp Yıldız yaptı. Kapalı gişe prömiyer yapan tek perdelik eser, minik sanatseverler tarafından ilgi gördü.
Geppetto’nun yaptığı tahta kukla Pinokyo'nun canlanması ve iyi bir çocuk olmaya çalışırken söylediği yalanlar sonrası yaşanan maceraları konu alan eser, 26 Kasım'da yeniden sahnede olacak.