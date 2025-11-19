142 yıllık masal sahneye taşındı: Pinokyo'nun prömiyeri yapıldı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Carlo Collodi’nin dünya klasiği "Pinokyo"yu kentte minik sanatseverlerle buluşturdu.

Sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındıran dünya klasiği "Pinokyo" çocuk oyununun prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelendi.

Librettosu ve bestesi Bujor Hoinic'e ait eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Damla Oktay ile Çağıl Han Öztornacı üstlendi. 45 dakikalık oyunda, bir anlatıcı, sanatçılar ve teknik ekip olmak üzere 34 kişi yer aldı.