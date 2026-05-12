17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali başlıyor
12.05.2026 13:34
21 Mayıs'ta başlayacak olan festival, 9 Haziran'da sona erecek.
Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali için geri sayım başladı. 21 Mayıs'ta başlayacak festivalde 13 eser sahnelenecek.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" 21 Mayıs'ta başlayacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, festivalde, yabancı sanatçı ve toplulukların da sahneleyeceği 13 eser, 22 temsille her yaştan seyircinin beğenisine sunulacak.
AÇILIŞ ESERİ: LUCIA DILAMMERMOOR
İDOB, festivalin açılış eseri "Lucia DiLammermoor" operasını, 21 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyici ile buluşturacak. Dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grinda tarafından sahneye konulan, İtalyan romantik operasının başyapıtlarından olan eser; 23 ve 30 Mayıs'ta yeniden sergilenecek.
Sir Walter Scott'un "Lammermoor Gelini" adlı romanından hareketle Salvadore Cammarano'nun librettosunu yazdığı eser, İskoçya'nın sisli ve kasvetli atmosferinde, düşman aileler arasında sıkışmış genç Lucia'nın trajik aşk hikayesini işliyor.
Carlo Collodi'nin ünlü klasik hikayesinin teknolojik, gölgeli ve çağdaş bir dünyada yeniden kurgulandığı "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla" adlı modern dans eseri ise 22-24 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.
"Kuğu Gölü" balesi, 3 ve 10 Haziran'da seyirciyle buluşacak.
Uluslararası bale dünyası tarafından yakından takip edilen "7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması"nın 1 Haziran'daki ödül töreni ve gala gecesi de festivalde izlenebilecek.
Gecede, genç dansçıların performanslarının yanı sıra Bejart Balesi baş dansçısı Efe Burak, Hollanda Ulusal Balesi baş dansçısı Anna Tsygankova, Hollanda Ulusal Balesi baş dansçısı Giorgi Potskhishvili, konuk sanatçılar Maria Kochetkova ve Daniil Simkin performans sergileyecek.
"Altın Çağın Kadınları" başlıklı barok konser 1 Haziran'da gerçekleşirken, genç yeteneklerin sahne alacağı "Opera Studio Sezon Finali" konseri, 2 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek.
KUĞU GÖLÜ BALESİ 3 VE 10 HAZİRAN'DA
Ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin prodüksiyonu ile İDOB tarafından sahnelenen "Kuğu Gölü" balesi, 3 ve 10 Haziran'da AKM'de izlenebilecek. Eserde, göl kenarında lanetlenmiş bir prensesin kader ve aşk arasındaki dramatik yolculuğu, muhteşem müzik, etkileyici koreografi ve görsel anlatımla sahneye taşınacak.
CAROLINA ULLRICH SAHNEDE
Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"nda ölümsüzleştirdiği Suleika'nın zarif karakteri, 3 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, romantik dönemin en güzel liedlerinin seslendirileceği "Suleika Lied Akşamı" konseriyle hayat bulacak. Festivalin konuk sanatçısı, solist soprano Carolina Ullrich, piyanoda Ahmet Sait Karabulut eşliğinde sahnede olacak.
İDOB Modern Dans İstanbul Topluluğu, 4 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda "Kız Doğdu/III" ile "Hiç Kuş Yok" eserlerini sahneleyecek.
İDOB ile festivalin konukları Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçıları, 5 ve 6 Haziran'da AKM'de "La Traviata" operasını beğeniye sunacak.
Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 6 ve 10 Haziran'da çocuk oyunu "Küçük Prens" İDOB tarafından ilk kez festivalin minik seyircileri için sahnelenirken, 8 Haziran'da Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çok Sesli Korosu ile İDOB, "Aurora" konserinde AKM'de aynı sahneyi paylaşacak.
FESTİVAL “SARAYDAN KIZ KAÇIRMA” İLE SONA ERECEK
Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Saraydan Kız Kaçırma", festivalin kapanış eseri olarak 8 ve 9 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Kahramanlık, aşk, özgürlük ve onur gibi evrensel temaları işlerken dönemin sosyal sınıf yapıları ve harem kültürü hakkında da önemli izlenimler sunan eser, Caner Akın'ın rejisi ve Tan Sağtürk'ün koreografisiyle izleyiciyle buluşacak.