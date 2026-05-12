17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali başlıyor

Uluslararası bale dünyası tarafından yakından takip edilen "7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması"nın 1 Haziran'daki ödül töreni ve gala gecesi de festivalde izlenebilecek.

Gecede, genç dansçıların performanslarının yanı sıra Bejart Balesi baş dansçısı Efe Burak, Hollanda Ulusal Balesi baş dansçısı Anna Tsygankova, Hollanda Ulusal Balesi baş dansçısı Giorgi Potskhishvili, konuk sanatçılar Maria Kochetkova ve Daniil Simkin performans sergileyecek.

"Altın Çağın Kadınları" başlıklı barok konser 1 Haziran'da gerçekleşirken, genç yeteneklerin sahne alacağı "Opera Studio Sezon Finali" konseri, 2 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek.

KUĞU GÖLÜ BALESİ 3 VE 10 HAZİRAN'DA

Ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin prodüksiyonu ile İDOB tarafından sahnelenen "Kuğu Gölü" balesi, 3 ve 10 Haziran'da AKM'de izlenebilecek. Eserde, göl kenarında lanetlenmiş bir prensesin kader ve aşk arasındaki dramatik yolculuğu, muhteşem müzik, etkileyici koreografi ve görsel anlatımla sahneye taşınacak.

CAROLINA ULLRICH SAHNEDE

Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"nda ölümsüzleştirdiği Suleika'nın zarif karakteri, 3 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, romantik dönemin en güzel liedlerinin seslendirileceği "Suleika Lied Akşamı" konseriyle hayat bulacak. Festivalin konuk sanatçısı, solist soprano Carolina Ullrich, piyanoda Ahmet Sait Karabulut eşliğinde sahnede olacak.

İDOB Modern Dans İstanbul Topluluğu, 4 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda "Kız Doğdu/III" ile "Hiç Kuş Yok" eserlerini sahneleyecek.

İDOB ile festivalin konukları Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçıları, 5 ve 6 Haziran'da AKM'de "La Traviata" operasını beğeniye sunacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 6 ve 10 Haziran'da çocuk oyunu "Küçük Prens" İDOB tarafından ilk kez festivalin minik seyircileri için sahnelenirken, 8 Haziran'da Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çok Sesli Korosu ile İDOB, "Aurora" konserinde AKM'de aynı sahneyi paylaşacak.

FESTİVAL “SARAYDAN KIZ KAÇIRMA” İLE SONA ERECEK

Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Saraydan Kız Kaçırma", festivalin kapanış eseri olarak 8 ve 9 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Kahramanlık, aşk, özgürlük ve onur gibi evrensel temaları işlerken dönemin sosyal sınıf yapıları ve harem kültürü hakkında da önemli izlenimler sunan eser, Caner Akın'ın rejisi ve Tan Sağtürk'ün koreografisiyle izleyiciyle buluşacak.