180 eser Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te 180 kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, 2002-2025 döneminde iade edilen toplam eser sayısının 13 bin 448'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültürel mirasa sahip çıkma kararlılıklarını 2025'te de somut sonuçlarla ortaya koyduklarını belirtti.

Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarını bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit ederek, Türkiye'ye kazandırmaya devam ettiklerinin altını çizen Ersoy, müzeler, müzayede evleri ve koleksiyonların titizlikle incelendiğini ve uluslararası işbirlikleriyle hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü aktardı.

ESER SAYISI 13 BİNİ AŞTI

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"2025 yılında toplam 180 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı. Uzun soluklu ve kararlı mücadelenin sonucu olarak, 2018-2025 yılları arasında ülkemize iadesi sağlanan kültür varlığı sayısı 9 bin 133'e, 2002-2025 döneminde ise toplam iade edilen eser sayısı 13 bin 448'e ulaştı. Yılın en dikkat çekici iadelerinden biri, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykelinin ABD’den Türkiye'ye getirilmesi oldu. Bu eser, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı sergisi kapsamında halkımızın ziyaretine sunulmaktadır."