"2 Aile Arasında" filmi için geri sayım başladı. Okuma provasından ilk kareler

Yapımcılığını BKm'nin üstlendiği senaryosunu Gülse Birsel 'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği "2 Aile Arasında" filmi için bekleyiş sürüyor. Gişe başarısıyla gündem olan 2017 yapımı “Aile Arasında” filminin devam projesi olan "2 Aile Arasında"nın ilk okuma provası gerçekleştirildi.

Provaya, Birsel ve Açıktan'ın yanı sıra filmin oyuncuları Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter ile kadroya yeni dahil olan Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal katıldı.