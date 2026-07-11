20 milyon dolarlık düğün, 26 milyon dolarlık bağış yapmışlardı. Belediyeye de ödeme yapmışlar

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün nedeniyle görev yapan polislerin fazla mesai ücretlerinin Swift tarafından karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Mamdani, “Taylor Swift, etkinlik ve etkinliğe yönelik müdahale kapsamında alınan izin için 160 bin doların üzerindeki ücreti zaten ödedi.” dedi.

Swift ile NFL yıldızı Travis Kelce’nin Manhattan’da iki gün süren düğünü, eğlence ve spor dünyasından yüzlerce ünlüyü bir araya getirdi.

Madison Square Garden çevresindeki bazı yollar güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatılırken bölgede çok sayıda polis görevlendirildi.

Düğünün toplam maliyeti kesin olarak açıklanmadı. Forbes, organizasyonun en az 20 milyon dolara mal olduğunu tahmin ediyor.

Çiftin ayrıca evlenmeden önce çeşitli yardım kuruluşlarına toplam 26 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi.