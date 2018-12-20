2019 yılında, 2018 yılına göre biraz daha az Retro hareketinin yaşanacağı bir yıl olacak diyebiliriz. Venüs ve Mars bu yıl Retro hareket yapmayacak ki, bu iyi haber! Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto olağan Retro hareketlerine devam edecekler.



Burçları 2019'da neler bekliyor? AstroLogos Kurucusu Burcu İnci yazdı.



ASLAN BURCU İÇİN 2018 NASIL GEÇECEK?



Sevgili Aslanlar, 2017 ve 2018 yılları sizi biraz zorladı. Tutulmaları üzerinizde yaşarken, hayatınızın temel konularında önemli dönüşümler yaşadınız. İlişkilerinizle ilgili mühim dersler aldınız, hayatınızı adeta baştan şekillendirmeye karar verdiniz. 2019 yılı sizi bu yoğun gündemden biraz uzaklaştıracak, daha içinize döndürecek enerjilerle dolu olacak. Günlük rutinlerinizi yaparken, iş hayatınızda her sorumluluğu üzerinize almak yerine, çevrenizdekilere sorumluluk paylaşımı yapmak konusunda sizi biraz daha zorlayacak gibi duruyor. 2019 yılında kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şey, hayatı dinleyip, keyif yapmanız gereken zamanlarda keyif yapmanız ve başaramayacağınızı düşündüğünüz görevlere talip olmamanız olacaktır. Kaygı ve korkularınızla ilgili değişik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Korktuklarınızın başınıza gelmesine tanık olup, aslında o kadar da mühim olmadıkları gerçeği ile karşılaşabilirsiniz. Korkularınızın sizin eseriniz olduğu, farklı düşünce kalıpları ile bakıldığında hepsinin çözümü olduğunu anlayacağınız bir sene sizi bekliyor.



Sağlığınıza dikkat etmeli, “Bana bir şey olmaz” mantığından uzaklaşmanız gerekiyor. Her zamankinden daha fazla özen göstermeniz iyi olacaktır.



Jüpiter, şans ve bolluk gezegeni, bu sene size hayattan alacağınız keyif konusundaki konularda eşlik edecek. Daha çabuk kahkaha atabileceğiniz, keyif yapmak konusunda daha istekli olabileceğiniz bir seneye başlıyorsunuz.



Eğer çocuklarınız varsa, bilin ki bu sene işler yolunda gidecek…Çocuk sahibi olmak konusunda da şanslı bir yıl olabilir.



ASLAN BURCU İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ



Dikkat çekmeyi ve gösterişi seven bu insana kesinlikle basit, ucuz ve sıradan bir hediye almayın. Kaliteli markalar, pahalı ve dikkat çeken kıyafetler, değerli takılar, parfümler veya her ne alacaksınız mutlaka gerçeğini alın. Eğer maddi olarak onu memnun edecek şeyler alamayacağınızı düşünüyorsanız, kendi yaratıcılığınızı kullanarak ona yaptığınız bir şeyi de hediye edebilirsiniz. Canlı, parlak renklere, özgün ve yaratıcı şeylere bayılır. Arkasından şık ve eğlenceli bir mekana gidebilirsiniz.

GAME OF THRONES 8. BÖLÜM FRAGMANI