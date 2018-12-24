2019 yılında, 2018 yılına göre biraz daha az Retro hareketinin yaşanacağı bir yıl olacak diyebiliriz. Venüs ve Mars bu yıl Retro hareket yapmayacak ki, bu iyi haber! Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto olağan Retro hareketlerine devam edecekler.



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BAŞAK BURCU İÇİN 2019 NASIL GEÇECEK?

Sevgili Başaklar, 2019 yılı sizin için arkadaş çevrenizin değişeceği, yenileneceği, arkadaşlarınızın gündeminizde önemli yer alacağı bir yıl olacak. Aşk hayatınızda son bir yıldır yaşadığınız dersleri her zaman aklınızda tutarak, doğru hamleleri yaparak, kuvvetli bir aşk öyküsü yaşayabileceğiniz keyifli bir yıl sizi bekliyor. Hayattan aldığınız keyif konusundaki tüm düşüncelerinizin değişeceği, herkesten önce kendinize vakit ayırmak isteyeceğiniz bir yıla başlıyorsunuz.



Eğer çocuğunuz varsa, tüm bu tutulmalarla çocuğunuzla ilişkinizde de yeni bir evre başlatabilir. Onun hayatında da önemli bir bölümü kapatıp, yepyeni bölümlerin başlamasına vesile olabilirsiniz.



Eğer kendi işinizi yapıyorsanız, büyük paralar kazanıp, bu paralarla beraber ailenize yatırım yapabilirsiniz. Jüpiter’in de desteğini alarak, yaşadığınız evi değiştirip daha büyük bir eve geçebilir, hanede beraber olduğunuz insan sayısında artış gözlemleyebilirsiniz. Huzurlu, geniş, bolluk ve bereket içerisindeki yuvanızda keyifli bir yıl sizi bekliyor gibi duruyor.



Büyük hayat planlarınızın, hayat felsefenizin değiştiğine şahit olabileceğiniz, hobileriniz ve öğrenmek istediğiniz konularda Uranüs’ün hafif çılgın ve beklenmedik kararları ile kendinize yeni bir yön çizebilirsiniz.

BAŞAK BURCU İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ



Son derece ayrıntıcı, eleştirici ve titiz Başaklar’a hediye almak pek de kolay sayılmaz. Başaklar için kesinlikle kullanışlı, sade, pratik, sağlam bir hediye seçmelisiniz. Sağlıklarına ve hijyene düşkün oldukları için alacağınız eşyaların doğal malzemeden yapılmış, kolayca temizlenebilen bir yapıda olmasına dikkat edin. Düzeni sevdikleri için evlerini, çantalarını, dolaplarını, ofislerini düzenli tutmalarını sağlayan hediyelerde alabilirsiniz. Hafif ama kalıcı kokuları ve pastel renkleri seçmeniz onların hoşuna gidecektir.

GAME OF THRONES 8. BÖLÜM FRAGMANI