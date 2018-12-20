2019 yılında, 2018 yılına göre biraz daha az Retro hareketinin yaşanacağı bir yıl olacak diyebiliriz. Venüs ve Mars bu yıl Retro hareket yapmayacak ki, bu iyi haber! Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto olağan Retro hareketlerine devam edecekler.



Burçları 2019'da neler bekliyor? AstroLogos Kurucusu Burcu İnci yazdı.

2019 BOĞA BURCU İÇİN NASIL GEÇECEK?

Sevgili Boğalar, 2019 yılında hayata bakış açınızda büyük farklılıklar oluşabilir. Temel hayat felsefenizin günler geçtikçe değiştiğini, başkalaştığını fark edebilirsiniz. 2019 yılında çok yoğun bir iletişim gündeminiz olabilir. Özelikle yurtdışı konularında bu iletişim iyice artabilir. Hayatınızın bundan sonrasını yurtdışında yaşamak istiyorsanız ya da yurtdışında eğitim almak istiyorsanız bu yıl bu değişimi yapabileceğiniz bir yıl olabilir. Özellikle kendinizi bir konuda eğitmek ve yeni şeyler öğrenmek ile ilgili yoğun bir gündeminiz olabilir. Bu zaten istediğiniz bir konu da olabilir ya mükafatlandıracaktır ama bu geçişler tahmin ettiğiniz kadar kolay olmayabilir. Kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akrabalarınız da size bu değişim konusunda destek verebilir. Hayatınızda daha etkin bir yere sahip olabilirler.

Jüpiter, 8. Evinizde ilerlemeye devam edecek. 8 ev konuları maddiyat veya resmi daireler ile yaşanacak konuları içerir. Çok kolay bir ev değildir fakat tüm yıl Jüpiter’in size burada eşlik etmesi tüm bu maddiyat veya mahkemelerle yaşanacak konularda destek vermesi, sizi şanslı kılması anlamına gelir. Nafaka, miras, vergi, kredi gibi ödemelerde ne kadar sıkıntı çekerseniz çekin, bir çözüm yolu bulmanızı ve bulduğunuz bu çözüm yolundan daha sonra pişman olmamanızı sağlar. Jüpiter, zor bir gündemi kolay yapmak için idealdir.



Uranüs’ün, Mart ayı itibari ile sizin burcunuzdaki ilerleyişi, hayatınızın temel noktalarında da değişime açık bir yıl geçireceğinizi gösteriyor. Bu değişim hemen olmaz fakat yavaş yavaş kendini gösterebilir ve tamamlanması yıllar sürebilir.

BOĞA BURCU İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ



O yeni moda olan şeylerden çok klasik ve değerini kaybetmeyecek hediyelerden hoşlanır. Antikalar, değerli taşlar, gümüş eşyalar, klasik kokular, boynunda kullanacağı takılar, fular, çiçek, bahçesi için kullanabileceği bir eşya, tablo gibi hediyeler seçebileceğiniz gibi romantik müzik eşliğinde özenle hazırlanmış bir sofra da hazırlayabilirsiniz.