2019 yılında, 2018 yılına göre biraz daha az Retro hareketinin yaşanacağı bir yıl olacak diyebiliriz. Venüs ve Mars bu yıl Retro hareket yapmayacak ki, bu iyi haber! Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto olağan Retro hareketlerine devam edecekler.



Burçları 2019'da neler bekliyor? AstroLogos Kurucusu Burcu İnci yazdı.

İKİZLER BURCU İÇİN 2018 NASIL GEÇECEK?

Sevgili İkizler, 2018 yılı boyunca meşgul olduğunuz, hayatınızın zor konuları ile ilgili (neyse sizi zorlayan o konular; maddi, miras, mahkeme, nafaka, vergi vs gibi) 2019 yılında önemli adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Maddi konularla ilgili yatırım senesi gibi düşünebilirsiniz bu seneyi. Tabii ailenizde alacağınız destek de sizi güçlü kılacaktır. 2018 yılında bu konularda sizi en fazla zorlayan ne olduysa, bunun çözüme ulaşması için konunun tekrar masaya konması da gerekebilir. Eğer hakkınızda görülen bir dava varsa, 2019 bu davanın seyrinin belli olacağı veya tamamen çözümleneceği yıl da olabilir. Sizi her ne kadar biraz zorlayacağa benzese de kendi emeklerinizin karşılığınız da fazlası ile alacağınız bir yıl olabilir.



Astrolojideki en şanslı ve bereketli gezegen olan Jüpiter, neredeyse tüm yıl sizin ilişki evinizde yolculuk edecek. Bekar olan ikizler için son derece müjdeli bir haber bu. Evlilik veya ciddi bir ilişki yaşamak için gökyüzü size destek olacak gibi düşünebiliriz. Zaten evliyseniz, evliliğinizde huzuru, şansı, bolluğu hissedeceğiniz bir yıl geçireceksiniz gibi yorumlayabiliriz. Bu durumların hiç biri yoksa ve bir ortağınız varsa, ortağınızla olan ilişkinizin akıp gittiği, tartışmaların neredeyse kaybolduğu, bol bol iletişim içerisinde olduğunuz bir dönemin başladığını düşünebilirsiniz.



Son olarak, tüm yıl Uranüs’ün 12. Evinizde yapacağı yolcuğu adres edersek, bilinç altınızdaki kaygı ve korkularınızın, son derece yaratıcı çözümlerinizle birlikte şekil değiştirebileceğinden hatta tamamen yok olabileceğinden bahsedebiliriz. Bu hızlı değil fakat zaman içerisinde hissedebileceğiniz bir değişim olabilir.



İKİZLER BURCU İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

Değişik ve yeni şeyleri sever. Her türlü aksesuardan ve rahat kıyafetlerden hoşlanır. Yüzük ve bileklikler, canlılık veren çiçek kokuları, renkli fularlar, kemerler, eldivenler, spor ayakkabılar, giyim eşyaları, bilgisayar aksesuarları, kitap ve canlı müzikler, cep telefonu veya telefon aksesuarı gibi hediyeler seçebilirsiniz. Renk olarak en çok sarıyı ve canlı renkleri tercih eder. Evlerinde kullanabilecekleri cam ve parlak metalden yapılmış objeler, duvarına asacağı tablolar da hediye seçiminiz için uygun olabilir.