2019 yılında, 2018 yılına göre biraz daha az Retro hareketinin yaşanacağı bir yıl olacak diyebiliriz. Venüs ve Mars bu yıl Retro hareket yapmayacak ki, bu iyi haber! Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto olağan Retro hareketlerine devam edecekler.

Burçları 2019'da neler bekliyor? AstroLogos Kurucusu Burcu İnci yazdı.

KOÇ BURCU İÇİN 2019 NASIL GEÇECEK?



Sevgili Koçlar, 2019 yılında meydana gelecek olan tutulmalar sizin iş hayatınız ve aileniz üzerinde gerçekleşecek. Bu da demektir ki, işiniz, ait olduğunuz cemiyetteki yeriniz, aileniz, yuvanız, eviniz üzerinde bir takım değişiklikler söz konusu olacak. Ailenizle ilgili önemli kararlara imza atabilirsiniz, evinizi değiştirebilirsiniz, ailenizde var olan nüfusu büyütebilirsiniz. Aktif iş hayatınızda farklı geçişler yaşayabilirsiniz. Rütbeniz, sorumluluk alanlarınız veya iş yeriniz ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Satürn’ün de buraya eşlik etmesinden hareketle, iş hayatınızda yaşayacağınız değişiklikler size biraz zor zaman verse de, yıl bitip geriye dönüp baktığınızda, olayların iyi ki böyle geliştiğine şükredebilirsiniz.



En şanslı gezegen Jüpiter bu sene sizin büyük hayat felsefeniz hatta planlarınız üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Sık sık yurtdışı seyahatlerine gidebilirsiniz veya yurtdışında eğitim almak gibi bir hedefiniz varsa, size şanslı kapıların açılması konusunda destek verebilir. Hayata bakış açınızda daha olumlu olmanızı sağlayabilir.



Uranüs’ün, kendi emeklerinizle kazandığınız maddi kazançlarınız konusunda size yavaş yavaş farklı yollar açtığını hissedebilirsiniz. Hiç aklınızda yokken, farklı projelerinizden de para kazanmaya başlayabilir, paranızı farklı yatırım araçlarında değerlendirmeye başlayabilir veya parayla yaptığınız her konuda alternatifler oluştuğunu görebilirsiniz.



Özetle, büyük hayat planınızda, aileniz, iş hayatınız ve maddi konular üzerinde farklılar yaşayabileceğiniz bir yıl sizi bekliyor diyebiliriz.

KOÇ BURCU İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

Ona kendini daima genç ve enerjik hissettirecek eşyalar alabilirsiniz. Ama yeni moda ve marka olmasına da dikkat edin. Başı veya saçları için kullanabileceği herhangi bir aksesuar, takı veya enerjik ve dinamik kokulardan çok hoşlanacaktır. Hediye seçerken, spor yaparken kullanacağı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Arabası için seçeceğiniz bir hediye de ona keyif verir. Çok enerjik ve sinirli biriyse kırmızı renkten kaçınmalısınız.