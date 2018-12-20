2019 yılında, 2018 yılına göre biraz daha az Retro hareketinin yaşanacağı bir yıl olacak diyebiliriz. Venüs ve Mars bu yıl Retro hareket yapmayacak ki, bu iyi haber! Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto olağan Retro hareketlerine devam edecekler.

Burçları 2019'da neler bekliyor? AstroLogos Kurucusu Burcu İnci yazdı.



YENGEÇ BURCU İÇİN 2018 NASIL GEÇECEK?



Sevgili Yengeçler, 2019 sizin yılınız olacak…Bu seneki Güneş ve Ay tutulmaları sizin burcunuzda gerçekleşecek. Ne demek bu? Hayatınız, ilişkileriniz, ilişkilerinize bakış açınız, kararlarınız değişecek. 1-7 aksında yaşayacağınız bu tutulmalarla birlikte, bekarsanız yepyeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Fakat bu sefer bir farkla, şimdiye kadar gösterdiğiniz duygusal yaklaşımlarınızdan sıyrılıp, Satürn’ün de 2018 yılı boyunca sizi zorladığı, mantığınızı daha ön plana çıkarmanız gerektiği gerçeği ile. Yapınız gereği, duygularınızın yoğunluğuna çoğu zaman hakim olamayıp, mantığınızı devreye almadan verdiğiniz ilişki kararlarınız bu sene değişiyor. Hayat yolculuğunda size en büyük desteği verebilecek, mantığınızla kabul ettiğiniz, duygularınızın da zaman içerisinde yoğunlaştığı bir ilişki yaşayabilirsiniz. Hatalarınızdan aldığınız dersleri her zaman ön planda tutup, bir daha tekrarlamamak üzere yeni ilişki formatınıza geçebilirsiniz. Bu konularda büyük bir değişimin içerisinde olacağınız ve bu değişimin 2019 hatta 2020 yıllarını kapsayacağını söyleyebiliriz. Eğer zaten bir ilişkiniz varsa, yaptığınız hatalarınızı anlayıp, farklı davranışlarla ilişkinizi yeniden şekillendirme yoluna gidebilirsiniz.



Günlük rutininizi değiştirmek için kolları sıvayıp, şansın da yardımıyla sizi daha mutlu ve sağlıklı kılacak yeni başlangıçlara yelken açabilirsiniz.



2019 yılında arkadaş çevrenizin de yavaş yavaş değiştiğine şahit olabilirsiniz. Daha önceleri pek de bir arada bulunmadığınız ya da bulunmayı düşünmediğiniz kişilerle farklı paylaşımlar içerisinde bulunabilirsiniz. Bu değişim kendini hızlı göstermese de Mart ayından sonra hızlanabilir.



YENGEÇ BURCU İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ



Romantik ve geçmişi çağrıştıran eşyadan, maddi değerinden çok manevi değeri yüksek hediyelerden, uçuk mavi, pembe, gümüşi renklerden hoşlanır. Gündüz hafif çiçek kokuları geceleri ise daha kuvvetli kokular ona yakışır. Çanta, atkı, şal ve gözlük kullanmayı sever. Eski takılarda, minik antika biblolara, ev aksesuarlarına, özellikle de yastıklara bayılır. Gece kıyafetleri, iç çamaşırı, gecelik, sabahlık, pijama gibi hediyelerde onu mutlu eder.

GAME OG THRONES 8. BÖLÜM FRAGMANI