2019 yılında, 2018 yılına göre biraz daha az Retro hareketinin yaşanacağı bir yıl olacak diyebiliriz. Venüs ve Mars bu yıl Retro hareket yapmayacak ki, bu iyi haber! Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto olağan Retro hareketlerine devam edecekler.



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2019 TERAZİ BURCU İÇİN NASIL GEÇECEK?

Sevgili Teraziler, 2019 yılı sizin için ev, aile, hane, yuva, sorumluluklarınız, kariyeriniz, iş hayatınız ve toplum içerisindeki yeriniz hakkında önemli değişiklikleri yaşatacak bir yıl olacak. Tutulmaların gerçekleşeceği 4. Ve 10. Evlerinizde beklenmedik başlangıçlar ve bitişler yaşayabilirsiniz. Her zaman yaşadığınız evden ayrılıp, kendinize başka bir ev tutabilirsiniz, ailenizden birinin kararı ile hanenizdeki yaşam biçiminiz değişiklik gösterebilir. Yaşadığınız semtten ayrılabilirsiniz veya evinizi paylaştığınız kişi ile ilişkinizi farklı bir boyuta taşıma kararı alabilirsiniz. Konu ne olursa olsun, hayatın senaryosunun nasıl işleyeceğini bilemeyiz. Tahmin etmeye çalıştığımızda da 2018 yılını düşündüğünüzde sizi en fazla zorlayan konuları gözden geçirin ve bu konularla ilgili çözümlerin ilk adımlarının 2019 yılında atılabileceğini anımsayın. Sorumluluklarınızın yapısında değişiklikler olabilir, kariyeriniz, iş yeriniz, rütbeniz, yaptığınız iş tamamen değişiklik gösterebilir.



Yakın dostlarınız, kardeşleriniz 2019 yılında hayatınızın önemli bir kısmında yanınızda olacağa benziyor. Son derece yoğun bir iletişim altında bulunacaksınız. Hatta siz birey olarak da farklı iletişim kanallarında boy göstermeye başlayabilirsiniz.



Gökyüzünün dahi, tahmin edilemez ve yaratıcı gezegeni Uranüs, sizin 8. Evinizde olacak. Ailenizden alacağınız destek konusunda sürprizleriyle gelebilir. Mahkeme, dava gibi konularda beklenmedik durumlar yaşatabilir. Zorlayıcı her duruma dahiyane bir çözüm ile eşlik edebilir.

TERAZİ BURCU İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ



Her zaman zarif ve şık olan Teraziler hoş giyim tarzlarıyla dikkat çekerler. Asimetrik çizgilerden çok hoşlanırlar. Bunları son derece uyumlu bir şekilde taşımayı başarabilirler. Pastel renkleri, hafif kumaşları tercih ederler. Yelekler, şapkalar, çekici kokular, sonbaharı anımsatan renkler onlara uygundur. Ayrıca onlara kalp motifli kutular, aksesuarlar gibi sevgi temasını ön plana çıkaran hediyeler de seçebilirsiniz. Evlerini düzenlemekten hoşlandıkları için evlerinde kullanacakları bir hediye de alabilirsiniz. Vazo, küçük zarif biblolar, evindeki renklere zıt renkte bir obje, yumuşak küçük yastıklar iyi bir seçim olabilir.



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