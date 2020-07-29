2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Geçen sene normal şartlarda eylül ayında okullar açılmış olup, ağustos ayının sonunda ücretli öğretmenlik başvuruları başlamıştı. Bu sene ise 31 Ağustos'ta açılacak 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurusunun Kurban Bayramı'ndan sonra ağustos ayının ikinci haftasında başlayacağı bekleniyor.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



- T.C vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmak,



- Öğretmenlik görevine engel olacak sağlık sorunu taşımamak,



- Başvuru yapacak erkek bireyler için askerliğini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olmak,



- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,



- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,



-Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.



- Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.



Başvuracak kişilerde özel olarak da şu şartların sağlanması gerekiyor:



- Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun aşağıda alfabetik sıraya göre adları sayılan alanlarından mezun olanların başvuruları alınmaktadır.



- Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun sadece Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının başvuruları da alınmaktadır.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER



- Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi



- Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi



- Nüfus Cüzdan Fotokopisi



- Sabıka Kaydı (e-Devlet sisteminden alınabilir)



- Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç)



- KPSS Sonuç Çıktısı



- Kurs/Seminer Belgesi

