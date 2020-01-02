2020 Akrep burcu burç yorumları (2020'de akrep burcunu neler bekliyor?)

Bu sene kazanç şeklinizi değiştirmeye hazır olmalısınız. Zira Mayıs ayında İkizler ve Yay burcuna geçecek olan Güneş ve Ay tutulmaları size yaptığınız işten vazgeçip, yeni kazançların kapısını açabilir.

Kardeş ve yakın akrabalarla yeni bir iş kurmak için yılın hemen ilk ayı harekete geçebilirler. Seyahati bol bir konu hayatlarıa hızlı bir şekilde girebilir. Eğitim, lojistik gibi alanlarda finansal danışmanlıklar verebilir, önemli uluslararası organizasyonları yönetebilirler.

Yurt dışında yaşayanlar ülkeye geri dönmek isterken, ülkedekiler de uzaklara taşınmayı deneyeceklerdir. Kardeşle beraber ortak paylaşımları ayrıştırmak ve herkesin özel alanını belirlemek önemli olur. Sene sonunda yeni bir üç yıllık serüvenin kucağına atılmak için farklı bir eve taşınmak gündeme gelecektir.

Aile büyüklerinin kronik hastalıklarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler. Dolaşım sistemi ve kalp kontrolleri önemli olacaktır. Evden bir iş yürütmek de gündeme gelebilir.