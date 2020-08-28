2020 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure nasıl yapılır?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.



Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?



Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 tarihinde başladı, 17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?



2020 yılında Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.



AŞURE GÜNÜ NE ANLAMA GELİYOR?



Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.



Aşure gününde, kırktan fazla malzemeyle yapılan bir tatlı olan 'aşure' bolluk ve bereketin simgesi olarak hazırlanır.

AŞURE TARİFİ



Aşure Tarifi İçin Malzemeler



2 su bardağı buğday ,

1 su bardağı kuru fasulye,

1 su bardağı nohut,

2 su bardağı kuru kayısı,

Yarım su bardağı sarı üzüm,

15 adet kuru incir,

Yarım çay bardağı kuş üzümü,

2 adet portakalın kabuğu (rendelenmiş),

3.5 su bardağı toz şeker,

Yarım su bardağı süt.



AŞURE YAPILIŞI



1 gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslayalım.



Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda ıslayalım.



Nohudun suyunu değiştirip 1 saat haşlayalım.



Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika haşlayalım ve nohudu ayrı tencerelerde haşlayalım.



İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayalım ve suyunu süzelim.



Kuş üzümlerini 5 dakika kaynatalım ve suyunu süzelim.



Kayısıları küçük küçük doğrayıp 2 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz)



Sarı üzümleri 1 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz)



Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzelim.



Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyalım.



İçine 7 su bardağı suyu ilave edelim ve 30 dakika haşlayalım. (Kendi düdüklümüzün pişirme süresi farklı olabilir.)



Düdüklü tencerede haşlanan malzemeleri tencereye boşaltalım.



Sonra tekrar 7 su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatalım.



Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatalım.



35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave edelim.



50 dakika olduğunda sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştıralım.



Kaynama süresi 1 saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alalım.