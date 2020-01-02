2020 Oğlak burcu burç yorumları (2020'de oğlak burcunu neler bekliyor?)

Oğlaklar, Aralık ayında bir yıl boyunca şans, fırsat, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’i ağırlamak için evinizin kapısını sonuna kadar açıyorlar. 2008'lerden beri meydana gelen köklü değişimlerin artık hasadını toplamayı fazlasıyla hak ettiler. Belki tası tarağı toplayıp, bunca yıldır kazandıkları edinimleri daha bilge bir bakış açısıyla değerlendirmek için, sakin bir sahil kasabasına taşınmaya karar verecekler.

Kitap yazmak, online eğitim vermek, ikili ilişkilerde mevcuttan vazgeçerek kalıcı yeni kararlar almak için bu sene başlama düğmesine basmaları gerekiyor. Adeta yaşam tecrübesi fazla olan birinin kulaklarına fısıldadıkları ile bir ok gibi ileri fırlamaya hazırlar. 13 Mayıs-26 Haziran arasında günlük rutin hayatlarındaki fazla koşturmaca çok fazla yorulmalarına neden olabilir.

Mesai arkadaşlarıyla aralarındaki çıkan anlaşmazlığı sağduyuyla çözmeye önem vermeliler. Sene sonunda ortak oldukları bir iş projesi gelecek üç yıl içinde umduklarından fazla gelişme gösterebilir.