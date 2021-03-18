2021 Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor yarışmacısı Aleyna kaç yaşında ve nereli?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilo.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor.

Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor.

Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

Survivor 2021'e yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan Gönüllüler takımı adına mücadele edicek.