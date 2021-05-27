2021 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında ve nereli?

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Türkiye gönüllüler takımı yarışmacısı Yiğit Poyraz hakkındaki merak edilenler...

ntv.com.tr 27.05.2021 - 20:50

2021 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında ve nereli?

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survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımında yer alan performansıyla dikkat çekiyor. 

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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