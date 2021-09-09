2021 Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz 2010 Türkiye 4. güzeli çıktı

Dün gece 40'ıncısı düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda 2021 güzeli seçilen Dilara Korkmaz'ın ablasının da daha önce güzellik yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

2010 yarışmasında podyuma çıkan Dilay Korkmaz'ın, dördüncülük unvanı aldığı öğrenildi.



Dilay Korkmaz, kardeşinin başarısını, "Arkadaşlar bir eve iki Miss Turkey tam oldu" notuyla paylaştı.

DİLAY KORKMAZ KİMDİR?

1990 yılında Ankara'da doğan Dilay Korkmaz, Gazi Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun oldu.

2010 yılında Miss Turkey yarışmasına katılan güzel isim, dördüncü oldu.

Bu yarışmanın ardından Çin'de Miss International yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girerek dikkatleri üzerinde topladı.

23 yaşındaki Dilara Korkmaz, Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek.

En son ekranlarda yayınlanan Magazin D programının sunuculuğunu yapan Dilay Korkmaz, buradan istifasını 11 Temmuz 2020 tarihinde duyurdu. Korkmaz daha önce de Star Life programını sunuyordu.



Eğitim hayatının ardından kariyer planlamasının odak noktasına spiker olmayı koyan Korkmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve sunuculuk eğitimi aldı.



31 yaşındaki Dilay Korkmaz, güzellik yarışmasından sonra sunuculuk yapmaya başladı.

Dünya güzellik yarışmasından döndükten sonra 2011 yılında hem prodüksiyon hem kamera önünde yer aldı.



Survivor İnce Hesaplar ve O Ses Türkiye programlarını sundu.