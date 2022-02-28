2022 SAG Ödülleri'nde ünlülerden Ukrayna'ya destek

2022 SAG Ödülleri’nde kazananlar ve kırmızı halıdaki şıklık yarışı öne çıksa da, ünlüler, dünyanın önemli bir kısmının dikkatlerini yönelttiği törende, Ukrayna-Rusya savaşına dair düşüncelerini duyurmayı ihmal etmedi.

Hollywood’un ünlü oyuncuları, Ukrayna’ya desteklerini ve Rusya’ya tepkilerini gösterdi.



Los Angeles’taki Barker Hangar’da düzenlenen törende Tyler Perry ve Michael Douglas gibi isimler, kıyafetlerine iliştirdikleri mavi-sarı Ukrayna bayrağı renklerindeki aksesuarlarıyla kırmızı halıdan mesaj verdi.



Michael Douglas, mavi-sarı mendiliyle mesaj gönderdi.

77 yaşındaki Amerikalı aktör Michael Douglas, “Gerçek demokrasinin ne olduğunu takdir edecek zaman olsaydı, ben bu ülkenin bu insanlarının yaptıklarından gurur duyardım” dedi.



Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga ile ünlü aktör Andrew Garfield de kırmızı halıda Laverne Cox’a verdikleri röportajlarda Rusya-Ukrayna savaşından bahsetti.

‘Hamilton’ dizisi oyuncusu Leslie Odom Jr. da ödül töreninin açılışında Ukrayna’yı destekleyen bir açıklama yaptı.



Tyler Perry, ceketine Ukrayna bayrağı renginde kurdele taktı.

Amerikalı oyuncu Jean Smart, ‘Hacks’ dizisindeki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken yaptığı konuşmada, seyircilere “Barış için dua edin” çağrısı yaptı.



Lady Gaga, kırmızı halı röportajında Ukrayna'ya destek mesajı gönderdi.

‘Succession’ oyuncusu Brian Cox, En İyi Ekip Performansı ödülünü almak üzere sahneye çıktığında Ukrayna’yı destekleyen etkili bir konuşma gerçekleştirdi.