2025 fitre bedeli Diyanet: Bu yıl fitre ne kadar, kaç TL? Fitre (Fıtır sadakası) kimlere, ne zaman verilir?

Fitre tutarı, bir kişinin iki öğünden günlük yemek ihtiyacını karşılayacak kadar verilir. Fıtır sadakası vermekle yükümlü olanların ise zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olmalılardır. Diyanet 2025 yılı fitre tutarını duyuru. Peki, fitre kimlere, ne zaman verilir?



FİTRE NE KADAR 2025?



Bir kişinin günlük olarak iki öğünlük yemeğini karşılayacak tutarda olması gereken fitre bedeli bu yıl için asgari olarak 180 TL açıklandı.



FİTRE KİMLERE, NE ZAMAN VERİLİR?



Fitre vermekle yükümlü olan kimse, fıtır sadakasını aile üyesine veremez (anne, baba, dede ve nine, eşler, çocuklar, torunlar ve onların çocukları).



Hanefilere ve Şafiilere göre fitre verilecek kişilerde bazı farklılıklar bulunuyor. Buna göre Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf’a göre Müslüman olmayana da verilemez.



Maddi olarak durumları iyi olmayan; kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalideye fitre verilebilir.



FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?



Vacip olan fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilebilir. Ayrıca bayramdan önce verilmesi daha hayırlıdır. Öte yandan bayram günü ve sonrasında da fitre verilir.

