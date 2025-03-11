2025 Kadir Gecesi günü: Mübarek Kadir Gecesi ne zaman, faziletleri neler?

Diyanet'in dini günler takviminde Kadir Gecesi'nin idrak edileceği tarih belirtildi. Bu mübarek gecede dualarla beraber tövbeler de kabul edilir. Kadir Gecesi'nin ibadetlerle geçirilmesi önerilir. İşte, Kadir Gecesi fazileti...



KADİR GECESİ 2025 NE ZAMAN?



Bu sene mübarek Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü eda ediliyor olacak. Öte yandan Kadir Gecesi'nin tam tarihi bilinmese de Ramazan ayında olduğu kesindir. Bu gecenin Kur'an-ı Kerim okuyarak, oruç tutarak, tevbe, istiğfar ve dua ederek geçirilmesi önerilir.



KADİR GECESİ FAZİLETİ



Bu gecenin bin aydan hayırlı olmasının nedeni Kur'an'ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasındandır.



Peygamber efendimiz hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: "Kim kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı ecri hesaba katarak, ibadetle ihya edecek olursa geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari, İman, 29).



Resûlullah’ın (s.a.s.) namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir.



