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2025 Resmi tatil günleri: Milli ve dini bayramlar bu yıl ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, kargo firmaları, bankalar, borsa, noterler, eczaneler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Kamu kurumları faaliyetlerine ara verirken milli ve dini bayramlar resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil günleriyle birlikte yıllık izinlerini birleştirmeye hazırlananlar ise resmi tatil günlerine göre hareket edecek ve daha uzun soluklu tatil yapacak. 2025 yılında ilk resmi tatil 1 Ocak yılbaşında kutlandı. Ramazan ve Kurban Bayramı’da resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki Milli ve dini bayramlar bu yıl ne zaman? Hangi resmi tatil ne zamana denk geliyor? İşte, 2025 Resmi tatil günleri listesi…

2025 Resmi tatil günleri: Milli ve dini bayramlar bu yıl ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Milli ve dini öneme sahip günler olarak kutlanıyor. 2025 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl birçok resmi tatil, hafta içine denk geldiğinden çalışanlar ve öğrenciler ek olarak tatil yapma fırsatı yakalayacak. Dini bayramlardan olan tatili arefe günüyle 3.5 gün sürerken tatili ise 4.5 gün oluyor. İşte, 2025 resmi tatil günleri…

2025 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk gelecek. Yılbaşı tatili geride kalırken 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - ÇARŞAMBA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?

İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayramlar da benzer şekilde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü olarak kabul edilirken yarım gün tatil ile birlikte Ramazan Bayramı tatili 3.5 gün sürecek.

Ramazan Bayramı Arefe Günü 29 Mart Cumartesi (Yarım gün)

Ramazan Bayramı 1. Günü 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. günü 1 Nisan Salı

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025

Kurban Bayramı Arefe Günü 4 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 1. günü 5 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 2. günü 6 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 3. günü 7 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 4. günü 8 Haziran Pazar

RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA NERELER KAPALI?

Resmi ve dini bayramlarda tüm kamu kurumları kapalı olduğundan memurlar izinli oluyor. Okullar, üniversiteler, kamu bankalar, özel bankalar, noterler, kaymakamlıklar, valilikler, muhtarlıklar, belediyeler, sağlık ocakları hizmet vermiyor. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken, hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam ediyor.

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