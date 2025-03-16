2025 Resmi tatil günleri: Milli ve dini bayramlar bu yıl ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 2025 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl birçok resmi tatil, hafta içine denk geldiğinden çalışanlar ve öğrenciler ek olarak tatil yapma fırsatı yakalayacak. Dini bayramlardan olan Ramazan Bayramı tatili arefe günüyle 3.5 gün sürerken Kurban Bayramı tatili ise 4.5 gün oluyor. İşte, 2025 resmi tatil günleri…



2025 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk gelecek. Yılbaşı tatili geride kalırken 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - ÇARŞAMBA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI



30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA



RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?



İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayramlar da benzer şekilde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü olarak kabul edilirken yarım gün tatil ile birlikte Ramazan Bayramı tatili 3.5 gün sürecek.



Ramazan Bayramı Arefe Günü 29 Mart Cumartesi (Yarım gün)



Ramazan Bayramı 1. Günü 30 Mart Pazar



Ramazan Bayramı 2. Günü 31 Mart Pazartesi



Ramazan Bayramı 3. günü 1 Nisan Salı



KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025



Kurban Bayramı Arefe Günü 4 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 1. günü 5 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 2. günü 6 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 3. günü 7 Haziran Cumartesi



Kurban Bayramı 4. günü 8 Haziran Pazar



RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA NERELER KAPALI?



Resmi ve dini bayramlarda tüm kamu kurumları kapalı olduğundan memurlar izinli oluyor. Okullar, üniversiteler, kamu bankalar, özel bankalar, noterler, kaymakamlıklar, valilikler, muhtarlıklar, belediyeler, sağlık ocakları hizmet vermiyor. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken, hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam ediyor.

