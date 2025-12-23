2025'in ilk 10 keşfi arasına girdi. "Karahantepe, dünya sahnesinde!"
23.12.2025 14:17
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın ilk 10 keşfi arasında yerini alan Şanlıurfa'daki Karahantepe için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan paylaşım geldi.
Şanlıurfa’da yürütülen Taş Tepeler Projesi, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Projenin önemli bir parçası olan Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projenin uluslararası ölçekte elde ettiği bu başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen bilimsel çalışmaların insanlık tarihine dair mevcut kabulleri yeniden şekillendirdiğini vurguladı.
“BU TOPRAKLARDA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ BİLİMSEL ÇALIŞAMLAR BİLDİKLERİMİZİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR”
Bakan Ersoy, paylaşımında; “Karahantepe, dünya sahnesinde! 26 Kasım’da 5'inci yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesinin önemli bir parçası olan Karahantepe dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı. Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler’i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek" dedi.
Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı kazı çalışmaları, 10 ayrı alanda sürüyor.
“Anadolu’nun 12 bin yıllık hikâyesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya; kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini “Bu büyük yolculukta emeği geçen başta Şanlıurfa Valiliğimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, tüm bilim insanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” diye noktaladı.