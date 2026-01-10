2026'nın ilk kitap fuarı Adana'da. Çukurova 18'inci Kitap Fuarı açıldı
Bu yıl 18'incisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, bugün açıldı. Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuar, 18 Ocak'ta sona erecek.
Çukurova 18'inci Kitap Fuarı, bugün Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 18 Ocak'a kadar devam edecen fuarda; okurlar binlerce çeşit kitaba ulaşırken, birçok etkinliğe de katılabilecek.
TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, “Gururla ifade etmek isterim ki Adana Kitap Fuarı, ziyaretçi sayısı, yayın çeşitliliği ve gördüğü yoğun ilgiyle İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci fuarı konumunu almıştır” dedi.
Bu durumun Adana'nın sanat ve edebiyat için de güçlü bir merkez olduğunu gösterdiğini belirten Geçer, “Çukurova, tarih boyunca sinemayla, edebiyatla, fikir dünyasına kattığı değerlerle evrensel bir zenginliği barındırmıştır” diye konuştu.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de fuarın zengin kitap çeşitliliğiyle okurların beğenisini kazandığını dile getirdi.
TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise fuarın amacının ülkede kitaba ulaşımı artırmak ve çocukların okuma alışkanlıklarına katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Ersözlü, “2026'ya ilk fuarımızla bir numaralı şehirde Adana'da başlıyoruz. Adana bizim için çok önemli bir yer. Bu fuar bizim İstanbul fuarından sonra Türkiye'deki ikinci büyük fuarımız” dedi.
"350 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ HEDEFİMİZ VAR"
Fuarı 284 katılımcıyla açtıklarını belirten Ersözlü, “Fuarda 120 etkinlik gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin en önemli yazarları burada okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak. Fuarı geçtiğimiz yıl 330 bin civarında ziyaretçi gezmişti. Bu yıl da 350 binin üzerinde ziyaretçi ağırlama hedefimiz var” ifadelerini kullandı.