2026'nın ilk kitap fuarı Adana'da. Çukurova 18'inci Kitap Fuarı açıldı

Çukurova 18'inci Kitap Fuarı, bugün Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 18 Ocak'a kadar devam edecen fuarda; okurlar binlerce çeşit kitaba ulaşırken, birçok etkinliğe de katılabilecek.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, “Gururla ifade etmek isterim ki Adana Kitap Fuarı, ziyaretçi sayısı, yayın çeşitliliği ve gördüğü yoğun ilgiyle İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci fuarı konumunu almıştır” dedi.

Bu durumun Adana'nın sanat ve edebiyat için de güçlü bir merkez olduğunu gösterdiğini belirten Geçer, “Çukurova, tarih boyunca sinemayla, edebiyatla, fikir dünyasına kattığı değerlerle evrensel bir zenginliği barındırmıştır” diye konuştu.