2027 Oscar Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Sinema dünyasının en prestijli gecesi Oscar Ödül Töreni her yıl büyük bir heyecanla takip ediliyor. 2027'de 99'uncusu düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu belli oldu.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 14 Mart 2027'de Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek 99'uncu Oscar Ödülleri törenini yine Conan O'Brien'ın sunacağını duyurdu. Bu durum ünlü sunucunun üst üste üçüncü kez sunuculuğu üstleneceği anlamına geliyor.

Kendiyle dalga geçtiği absürd komedi tarzıyla bilinen Conan O’Brien, daha önce birçok talk show programı sundu. Şimdilerde bir podcast ve "Conan O’Brien Must Go" adlı programıyla adından söz ettiren O'Brien kariyeri boyunca altı Emmy Ödülü kazandı. Ünlü isim, Oscar adaylığı da dahil olmak üzere 33 adaylık elde etti.