2027 Oscar Ödülleri'nin sunucusu belli oldu
13.05.2026 09:08
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri'nde film dünyasının enleri seçiliyor.
Önümüzdeki sene 99'uncusu düzenlenecek Oscar Ödülleri için çalışmalar başladı. 2027 Oscar Ödülleri'ni sunacak isim belli oldu.
Sinema dünyasının en prestijli gecesi Oscar Ödül Töreni her yıl büyük bir heyecanla takip ediliyor. 2027'de 99'uncusu düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu belli oldu.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 14 Mart 2027'de Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek 99'uncu Oscar Ödülleri törenini yine Conan O'Brien'ın sunacağını duyurdu. Bu durum ünlü sunucunun üst üste üçüncü kez sunuculuğu üstleneceği anlamına geliyor.
Kendiyle dalga geçtiği absürd komedi tarzıyla bilinen Conan O’Brien, daha önce birçok talk show programı sundu. Şimdilerde bir podcast ve "Conan O’Brien Must Go" adlı programıyla adından söz ettiren O'Brien kariyeri boyunca altı Emmy Ödülü kazandı. Ünlü isim, Oscar adaylığı da dahil olmak üzere 33 adaylık elde etti.
Ünlü komedyen bu yıl gerçekleşen Oscar töreninin sunuculuğunu üstlenmişti.
Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi başkanı Lynette Howell Taylor, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
“99'uncu Oscar Ödülleri için Conan ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Conan'ın zekası ve mizahıyla törene mükemmel bir şekilde liderlik etmesini dört gözle bekliyoruz…”
2026 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR
Bu yıl 98'incisi düzenlenen Oscar Ödül Töreni'ne Paul Thomas Anderson imzalı “One Battle After Another” başta En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo olmak üzere 6 ödülle damga vururken, Oscar 'da birçok sürpriz ve hayal kırıklığı da yaşandı.
2029'DA EV SAHİBİ MEKAN DEĞİŞİYOR
Öte yandan Oscar Ödülleri, 2029'dan itibaren uzun süredir ev sahipliği yaptığı Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu yerine Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenecek. Yine 2029'da törenin yayını da YouTube'a geçecek.