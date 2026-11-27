2027'ye sahnede girecekler. Ünlü isimlerin yılbaşı programı belli oldu
27.11.2026 11:33
Ünlü isimler, 2027 yılını konserlerle karşılayacak.
2027 yılına sayılı günler kala ünlülerin konser programı belli oldu. Ebru Gündeş, Kenan Doğulu, Özcan Deniz ve Hadise gibi birbirinden ünlü isimler; Antalya, Kıbrıs ve farklı illerde sahne alacak.
Bu yıl 31 Aralık'ın perşembe gününe denk gelmesi, 1 Ocak Cuma gününün resmi tatil olması, hafta sonuyla birlikte 3 gece 4 günlük yılbaşı tatili fırsatı oluşturdu. Özellikle Antalya ve KKTC'deki 5 yıldızlı oteller, sanatçıların konserlerini içeren özel paketler hazırladı. Bazı tesislerde kutlamalar, 31 Aralık gecesiyle sınırlı kalmayıp 1 ve 2 Ocak tarihlerinde devam edecek. Peki hangi ünlü isim, yılbaşı gecesi nerede konser verecek?
ANTALYA'DA 3 GÜN ÜNLÜLER GEÇİDİ
Antalya'nın Belek, Lara-Kundu ve Kemer bölgelerindeki otellerde 3 günlük konser programları düzenlenecek.
Belek'te 31 Aralık Perşembe günü Gökhan Tepe, 1 Ocak Cuma günü Ebru Gündeş ve Emre Altuğ, 2 Ocak Cumartesi günü Koray Avcı sahne alacak. Lara-Kundu bölgesinde 31 Aralık'ta Cenk Eren ve Bengü, 1 Ocak'ta Hadise ve Erol Evgin, 2 Ocak'ta Özcan Deniz ve Simge konser verecek.
Kemer'in Göynük bölgesinde ise 31 Aralık gecesi Sıla, 1 Ocak'ta Mahsun Kırmızıgül, 2 Ocak'ta İzel sahneye çıkacak.
Otellerde sanatçıların konserlerinin yanı sıra gala yemekleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştirilecek.
KKTC'DE EBRU GÜNDEŞ VE KENAN DOĞULU
Yılbaşı konserlerinin en yoğun olduğu turizm merkezlerinden KKTC'de ise 31 Aralık Perşembe gecesi Girne'de Ebru Gündeş, Koray Avcı, Derya Uluğ, Işın Karaca, Özcan Deniz, Buray, Serkan Kaya ve Kıraç sahne alacak.
İskele bölgesinde Kenan Doğulu, Bafra'da Hande Yener ve İrem Derici, Gazimağusa'da Kibariye konser verecek. Yeni yılın ilk günlerinde de eğlenceler devam edecek. Girne'de 2 Ocak'ta Ferhat Göçer, İskele'de ise Derya Uluğ sahne alacak.
DİĞER İLLERDE DE YILBAŞI KONSERLERİ
Antalya ve KKTC'nin yanı sıra Afyonkarahisar, Sakarya ve Kars'taki otellerde de yılbaşı konserleri düzenlenecek. Termal turizm merkezi Afyonkarahisar'da 31 Aralık gecesi Seda Sayan, Erol Evgin, Hakan Altun ve Cevher sahne alacak.
Afyonkarahisar'da 2 Ocak Cumartesi günü Işın Karaca konser verecek. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 31 Aralık gecesi Derya Bedavacı ve Muazzez Ersoy, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise Mehmet Erdem sahneye çıkacak.