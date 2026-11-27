Bu yıl 31 Aralık'ın perşembe gününe denk gelmesi, 1 Ocak Cuma gününün resmi tatil olması, hafta sonuyla birlikte 3 gece 4 günlük yılbaşı tatili fırsatı oluşturdu. Özellikle Antalya ve KKTC'deki 5 yıldızlı oteller, sanatçıların konserlerini içeren özel paketler hazırladı. Bazı tesislerde kutlamalar, 31 Aralık gecesiyle sınırlı kalmayıp 1 ve 2 Ocak tarihlerinde devam edecek. Peki hangi ünlü isim, yılbaşı gecesi nerede konser verecek?

ANTALYA'DA 3 GÜN ÜNLÜLER GEÇİDİ

Antalya'nın Belek, Lara-Kundu ve Kemer bölgelerindeki otellerde 3 günlük konser programları düzenlenecek.

Belek'te 31 Aralık Perşembe günü Gökhan Tepe, 1 Ocak Cuma günü Ebru Gündeş ve Emre Altuğ, 2 Ocak Cumartesi günü Koray Avcı sahne alacak. Lara-Kundu bölgesinde 31 Aralık'ta Cenk Eren ve Bengü, 1 Ocak'ta Hadise ve Erol Evgin, 2 Ocak'ta Özcan Deniz ve Simge konser verecek.

Kemer'in Göynük bölgesinde ise 31 Aralık gecesi Sıla, 1 Ocak'ta Mahsun Kırmızıgül, 2 Ocak'ta İzel sahneye çıkacak.