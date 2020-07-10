25 kadından ünlü sokak sanatçısı Wilfrid A için suç duyurusu

Aralarında henüz yetişkin olmayan kişilerin de bulunduğu mağdur kadınların dilekçesinin ardından Paris Savcılığı harekete geçerek sanatçı hakkında soruşturma başlattı.



22 Haziran'da Neon adlı bir derginin internet sitesindeki bir röportajda, Paris'in birçok sokağına "Aşk sokaklarda koşuyor" cümlesini yazarak ünlenen sanatçı Wilfrid A. ile mağdur kadınların yaşadığı olaylar yayınlanmıştı.



Röportaja katılan kadınların yaşananlardan kendilerini suçlamalarından dolayı şu ana şikayette bulunmadıkları ortaya çıktı. Fakat derginin haberinin ardından olayın duyulması ile birlikte yalnız olmadıklarının farkına varan yaşları 19 ile 49 arasında değişen 25 kadın savcılığa gitme kararı aldı.



Aralarından 12'si "tecavüz", 13'ü ise "cinsel saldırı" suçlaması ile şikayette bulunurken, olayların yaşandığı dönemde mağdurlardan bazılarının henüz 18'ini doldurmadığı da ortaya çıktı.



Wilfrid A