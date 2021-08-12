27. Saraybosna Film Festivali başlıyor

Yönetmenliğini Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in üstlendiği ve dünya prömiyerini yapacağı TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmiyle açılacak Saraybosna Film Festivali'ne (SFF) festivale yüzlerce kişinin katılması bekleniyor.



SFF Müdürü Mirsad Purivatra, yaptığı açıklamada, dünyanın karşı karşıya kaldığı salgında Bosna Hersek'teki mevcut durumun festivalin yüz yüze yapılmasına olanak sağladığını belirterek "İnsanların sinemalara döneceği bir festival olsun" dedi.



Festival kapsamında 60 ülkeden 250'den fazla filmin gösterileceğini aktaran Purivatra, "Saraybosna'nın Kalbi onur ödülünün bu yılki sahibi Alman yönetmen Wim Wenders de Saraybosna'da bizimle olacak. Meksikalı yönetmen Michel Franco da burada olacak. Ona da Saraybosna'nın Kalbi ödülünü takdim edeceğiz" diye konuştu.

Danis Tanovic