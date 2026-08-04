29 Ağustos'ta D Maris Bay'de Megastar Tarkan Rüzgarı

D Maris Bay misafirlerine özel olarak gerçekleşecek performans, müziğin enerjisini eşsiz doğasıyla buluşturarak yazın en özel deneyimlerinden birini yaşatacak.

29 Ağustos akşamı, doğanın etkileyici atmosferiyle Tarkan 'ın sahne enerjisi D Maris Bay’de buluşacak. Gün batımından yıldızlarla aydınlanan geceye uzanan bu özel deneyimde, sanatçının yıllara damga vuran şarkıları deniz ve çam ormanlarıyla çevrili büyüleyici atmosferde yankılanırken, misafirler yalnızca bir konsere değil, doğa ve müziğin kusursuz uyumuyla şekillenen unutulmaz bir yaz gecesine tanıklık edecek.