29 Ağustos'ta D Maris Bay'de Megastar Tarkan Rüzgarı
04.08.2026 14:17
Ege ve Akdeniz'in buluştuğu büyüleyici yarımadada, doğanın dinginliğini benzersiz deneyimlerle harmanlayan D Maris Bay, 29 Ağustos’ta Megastar Tarkan'ın sahne alacağı özel konserle yaz sezonunun en dikkat çekici gecelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. (İlandır)
D Maris Bay misafirlerine özel olarak gerçekleşecek performans, müziğin enerjisini eşsiz doğasıyla buluşturarak yazın en özel deneyimlerinden birini yaşatacak.
29 Ağustos akşamı, doğanın etkileyici atmosferiyle Tarkan'ın sahne enerjisi D Maris Bay’de buluşacak. Gün batımından yıldızlarla aydınlanan geceye uzanan bu özel deneyimde, sanatçının yıllara damga vuran şarkıları deniz ve çam ormanlarıyla çevrili büyüleyici atmosferde yankılanırken, misafirler yalnızca bir konsere değil, doğa ve müziğin kusursuz uyumuyla şekillenen unutulmaz bir yaz gecesine tanıklık edecek.
D Maris Bay’in simge noktalarından Helipad bu özel geceye ev sahipliği yapacak. Tarkan’ın saat 22.00’de sahne alacağı gecede, deniz ve çam ormanlarıyla çevrili eşsiz atmosfer müziğin ritmiyle buluşacak; misafirler doğanın kalbinde unutulmaz bir konser deneyimi yaşayacak.