32. İFSAK Kısa Film Festivali için geri sayım başladı

Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek olan İFSAK Kısa Film Festivali'nin başlamasına sayılı günler kaldı. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre; festival, sinemanın güncel tartışmalarına alan açan programıyla izleyici karşısına çıkacak.

391 FİLM ARASINDAN 36 YAPIM SEÇİLDİ



Festivalin "Ulusal" bölümünde farklı kategorilerde başvuru yapan 391 film arasından seçilen 36 yapım festival programında yer alacak. Yarışma dışı “Uluslararası Seçki” ise kadın emeği ve görünmeyen emek temalarına odaklanarak çağdaş sinemanın öne çıkan tartışma alanlarına dikkati çekecek.

Türkiye prömiyerini yapacak yapımların ve özel seçkinin yanı sıra festivalde Macaristan, Avusturya, Fransa ve Yunanistan'dan özel kısa film seçkileri de sinemaseverlerle buluşacak.

9 Mart'ta başlayacak festivalde gösterim ve etkinlikler; İFSAK Salonu, Beyoğlu Sineması, Sahne Pulcherie, Metrohan, Sismanoglio Megaro ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

SİNEMACILAR VE İZLEYİCİLER FESTİVALDE BİR ARAYA GELECEK



Yarışma dışı uluslararası kısa film ve belgesel gösterimleri, söyleşiler ve masterclasslar da sinemacılarla izleyicileri festivalde bir araya getirecek. Türkiye'den ve yurt dışından konuk yönetmenler, söyleşilerde izleyicilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak.

Festival, 15 Mart'ta İFSAK ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde ödül alan filmlerin gösterimleriyle sona erecek.