32. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'da 14 Ağustos'ta başlayacak olan 32'nci Saraybosna Film Festivali (SFF) için geri sayım başladı. Saraybosna'nın en önemli kültür sanat etkinliklerinden birisi olan festivalin jüri başkanlığını üstlenecek isim belli oldu.

İngiliz aktris Emily Watson, 32'nci Saraybosna Film Festivali’nde Uzun Metraj Film Yarışması Programı’nın jüri başkanlığını üstlenecek. 59 yaşındaki ünlü isim ayrıca dünya sinemasına katkılarından dolayı festivalde "Onursal Saraybosna'nın Kalbi” ödülüne de layık görülecek.

“ÇAĞDAŞ SİNEMADA DERİN BİR İZ BIRAKTI”

Festival direktörü Jovan Marjanovic, Watson'ın yeteneği, zekası ve mesleğine olan bağlılığıyla çağdaş sinemada derin bir iz bıraktığını söyledi. Marjanovic, Watson'ın kariyeri boyunca olağanüstü duygusal hassasiyet ve güç içeren performanslarıyla hem izleyicileri hem de eleştirmenleri etkilediğini ekledi.

Son olarak Chloe Zhao imzalı Hamnet filminde Mary Shakespeare karakterine hayat veren bu filmdeki performansıyla BAFTA Ödülleri'ne aday gösterilen Emily Watson; “Hilary and Jackie”, “Breaking the Waves”, ”Chernobyl”, "Dune: Prophecy" gibi projelerle tanınıyor.

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve çeyrek asırdır devam eden festival, 21 Ağustos'ta sona erecek.