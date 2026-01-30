33. İstanbul Caz Festivali’ne geri sayım. Sahne alacak ilk isimler belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Caz Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen festival, 30 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalin ilk üç gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda üç önemli isim konuk olacak.

AÇILIŞI MARCUS MILLER YAPACAK



Festivalin açılışı 30 Haziran'da Marcus Miller ile yapılacak, 1 Temmuz'da soul müziğin yükselen ismi Thee Sacred Souls Türkiye'deki ilk konserini verecek.

Led Zeppelin'in üyelerinden Robert Plant, tüm dünyada ses getiren yeni grubu Saving Grace ve Suzi Dian ile 32 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak. Festival programının tamamı önümüzdeki aylarda açıklanacak.