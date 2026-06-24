35 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Kadir İnanır'ın son durumu
24.06.2026 16:15
Yeşilçam'ın yıldız ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz ay rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 21 Mayıs'ta entübe edilen İnanır'dan haber var.
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki ünlü oyuncu, birkaç günlük yoğun bakım süreci sonrası 21 Mayıs tarihinde entübe edildi.
İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama hayat arkadaşı Jülide Kural'dan gelmişti. Kural, “Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi” demişti.
Bir aydan uzun süredir entübe olarak tedavisi süren Kadir İnanır 'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi.
Hürriyet'in haberine göre; usta isme yakın kaynaklar, durumu stabil olan usta oyuncunun şimdiye kadar tedaviye olumlu bir yanıt vermediği açıkladı.
TEDAVİSİ SÜRERKEN ABLASINI KAYBETTİ
Öte yandan Kadir İnanır, entübe edilmeden önce yeğeni Levent İnanır'a hasta olan ablasının durumunu sormuştu. Levent İnanır, bu anları “En son görüştüğümüzde rahatsız olan annemi sordu. 'Ablanı bırak sen iyi ol' dedim. İyiydi. Hatta espri bile yaptı, ‘Beni çıkarın Levent'i yatırın' dedi” diye anlatmıştı.
Ancak İnanır'ın 95 yaşındaki ablası Altun Arıca , 23 Haziran'da hayatını kaybetti ve Fatsa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
SİNEMAYA ADANAN BİR ÖMÜR
1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini gözler önüne serdi. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı. İnanır, 1968 'de de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.
"Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Daha sonra “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan” ve “Yılanların Öcü” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.
Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Kadir İnanır, uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanır, tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.