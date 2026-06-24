35 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Kadir İnanır'ın son durumu

Yeşilçam 'ın usta ismi Kadir İnanır , 14 Mayıs akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki ünlü oyuncu, birkaç günlük yoğun bakım süreci sonrası 21 Mayıs tarihinde entübe edildi.

İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama hayat arkadaşı Jülide Kural'dan gelmişti. Kural, “Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi” demişti.

Bir aydan uzun süredir entübe olarak tedavisi süren Kadir İnanır 'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Hürriyet'in haberine göre; usta isme yakın kaynaklar, durumu stabil olan usta oyuncunun şimdiye kadar tedaviye olumlu bir yanıt vermediği açıkladı.

TEDAVİSİ SÜRERKEN ABLASINI KAYBETTİ

Öte yandan Kadir İnanır, entübe edilmeden önce yeğeni Levent İnanır'a hasta olan ablasının durumunu sormuştu. Levent İnanır, bu anları “En son görüştüğümüzde rahatsız olan annemi sordu. 'Ablanı bırak sen iyi ol' dedim. İyiydi. Hatta espri bile yaptı, ‘Beni çıkarın Levent'i yatırın' dedi” diye anlatmıştı.

Ancak İnanır'ın 95 yaşındaki ablası Altun Arıca , 23 Haziran'da hayatını kaybetti ve Fatsa'da son yolculuğuna uğurlandı.