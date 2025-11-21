36. Ankara Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36. Ankara Film Festivali Kapanış ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema ile Devlet Tiyatroları genel müdürlükleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle düzenlenen festivalin kapanış töreni, Şinasi Sahnesi'nde yapıldı.



Törende, festival kapsamında ulusal uzun metraj, belgesel, kısa film ve Ankara filmleri kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.



Sunuculuğunu Nefise Karatay'ın üstlendiği kapanış gecesine, çok sayıda sanatçı da katıldı.



EN İYİ FİLM “TAVŞAN İMPARATORLUĞU”



Festivalde, İnci Demirkol En İyi Film Ödülü, "yoksulluğun, sömürünün ve kuşaktan kuşağa aktarılan şiddetin alegorik anlatımını hem hikaye hem atmosfer düzeyinde cesur bir sinema diliyle kurduğu" gerekçesiyle Seyfettin Tokmak'ın yönettiği "Tavşan İmparatorluğu"na verildi.



Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü'ne Şeyhmus Altun'un yönettiği "Aldığımız Nefes", Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü'ne ise yine "Tavşan İmparatorluğu" ile Seyfettin Tokmak layık görüldü.



EN İYİ KADIN OYUNCU SEVDA BAŞ



Oyunculuk ödüllerinde Sevda Baş "Atlet" ile En İyi Kadın Oyuncu, Hakan Karsak "Aldığımız Nefes" ile En İyi Erkek Oyuncu seçildi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü "En Güzel Cenaze Şarkıları"ndaki performansıyla Çağdaş Ekin Şişman'a, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ise "Perde" filmindeki rolüyle Bedir Bedir'e verildi.

Teknik dallarda "Atlet" üç ödülle öne çıktı. En İyi Kurgu'da Semih Gülen ve Arda Çiltepe, En İyi Özgün Müzik'te Eylül Deniz Keleş ödül alırken, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü ise Ayşe Alacakaptan'ın oldu. Sevi Sevgi, "Aldığımız Nefes" ile En İyi Sanat Yönetmeni seçildi.

İKİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ PAYLAŞTI



Festivalin yan jürileri arasında yer alan Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) Ödülü bu yıl iki yönetmen arasında paylaşıldı. "Buradayım, İyiyim" ile Emine Emel Balcı ve "Tavşan İmparatorluğu" ile Seyfettin Tokmak, FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık gördü. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ise En İyi Film Ödülü'nü Ziya Demirel'in "En Güzel Cenaze Şarkıları" filmine verdi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Ödülü, "Kardeş Türküler ile 30 Yıl" belgeselinin oldu. Ulusal Kısa Film Yarışması'nın kazananı "Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)" olurken, bu kategorideki mansiyon Saim Güveloğlu'nun "İnziva" filmine verildi.

Ankara Filmleri Yarışması'nda VEKAM Ödülü'ne ise Erhun Altun'un "Bir Tutkunun Hikayesi" belgeseli layık görüldü.