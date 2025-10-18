45 yaşında üniversiteye başladı, 30 erkek arasında tek kadın öğrenci oldu: ''Zor ama imkansız değil''

Mezun olmadan iş tekliflerinin geldiği, Samsun sanayisinin eleman ihtiyacını kimi zaman karşılamakta zorlanan OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü’nde öğrenim gören 2. sınıf öğrencisi İlknur Arslan, azmiyle hem ailesine hem de kadınlara örnek oluyor. 45 yaşındaki Arslan, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu kalıpçılık alanında eğitim alırken, sınıfındaki 30 erkek öğrenci arasında tek kadın olarak öğrenimine devam ediyor.

''ÇOCUKLUKTAN BERİ İLGİM VARDI''



Kalıpçılığa olan ilgisinin yıllar öncesine dayandığını belirten İlknur Arslan, "Çocukluğumdan beri merakım olan bir bölümdü. Bir arkadaşım vasıtasıyla bu bölümde eğitim alma imkânı olduğunu öğrendim. Teknik çizim, bilgisayarlı destek çizim, malzeme teknolojisi gibi dersler alıyoruz. Atölyede uygulamalı eğitimlerimiz oluyor. Genel anlamda kalıpçılık alanındaki teorik ve pratik bilgileri burada ediniyoruz" dedi.