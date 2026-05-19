45 yıl önce Atatürk'ün anısına yapıldı. Samsun'daki ayaklı saat ilk günkü gibi çalışıyor
19.05.2026 14:59
Atatürk anısına üretilen saat 45 yıldır titizlikle korunuyor.
Samsun'da 19 Mayıs 1981'de Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı anısına öğretmen ve öğrencilerin el emeği ile yapılan saat ilk günkü gibi çalışıyor.
Samsun'daki Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenler tarafından 19 Mayıs 1981'de Mustafa Kemal Atatürk 'ün doğumunun 100'üncü yılı anısına mekanik saat yapıldı. Uzun yıllar boyunca çalışan saat, 2020'de okul binasının taşınma ve tadilat döneminde bir süre kullanılmadı.
Okul yönetiminin 2024'te yeni binaya getirip yaptırdığı onarımın ardından ayaklı saat yeniden çalışmaya başladı.
EL EMEĞİ SAAT OKULUN EN GÜZEL KÖŞESİNDE SERGİLENİYOR
Okul müdürü Nurcan Yücel, Atatürk 'ün doğumunun 100'üncü yılı anısına yapılan saatin tamamen el emeğiyle üretildiğini söyledi.
Okulda 19 Mayıs 1981'de sergilenmeye başlanan saatte taşınma sürecinde yıpranma oluştuğuna işaret eden Yücel, "O dönemki öğrenci ve öğretmenlerimizin hatırasına sahip çıkmak amacıyla el emeği olan bu saatimizi alıp okulumuzun en güzel köşesine yerleştirdik. Temizlettirerek işlerlik kazandırdık" dedi.
Belli aralıklarla yağlanması gereken saatin iki tane 40 kiloluk ağırlığı olduğu ve çelik tellerinin değişmesi gerektiği ifade edildi.
SAATİN YAPIMI 1 YIL SÜRMÜŞ
Okulda 33 yıldır görev yapan, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Hasan Ferit Önen de saatin 1981 yılında atölye uygulamaları dersi kapsamında yapıldığını, o dönem aynı okulda öğrenci olduğunu aktardı. Önen, "Bu saatten 4 tane üretildi. Biri bakanlığa gitti, biri yapımında bize yardımcı olan firmaya verildi, ikisi de okulda kaldı. Bu saat hala çalışır vaziyette" diye konuştu.
Saatin yapımının yaklaşık bir yıl sürdüğünü dile getiren Önen, dönemin şartlarında üretim sürecinde bazı zorluklar yaşandığını dile getirdi.
Önen, "Gövdesi çelik aksamdan, diğer aksamları pirinçten oluştu. Yataklarında bronz kullanıldı. En çok zorlanılan kısım dişlerin yataklanması oldu. O dönemde rulman bulmak daha zordu. Bu nedenle pirinç ve bronz yatak kullanıldı" ifadelerini kullandı.
Saatin kurma sistemiyle çalıştığını, düzenli olarak bakımının yapıldığını belirten Önen, yıllar önce öğrencilik döneminde yapımında görev aldığı saatin bugün aynı okulda çalışır halde sergilenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.