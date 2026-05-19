45 yıl önce Atatürk'ün anısına yapıldı. Samsun'daki ayaklı saat ilk günkü gibi çalışıyor

SAATİN YAPIMI 1 YIL SÜRMÜŞ

Okulda 33 yıldır görev yapan, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Hasan Ferit Önen de saatin 1981 yılında atölye uygulamaları dersi kapsamında yapıldığını, o dönem aynı okulda öğrenci olduğunu aktardı. Önen, "Bu saatten 4 tane üretildi. Biri bakanlığa gitti, biri yapımında bize yardımcı olan firmaya verildi, ikisi de okulda kaldı. Bu saat hala çalışır vaziyette" diye konuştu.

Saatin yapımının yaklaşık bir yıl sürdüğünü dile getiren Önen, dönemin şartlarında üretim sürecinde bazı zorluklar yaşandığını dile getirdi.

Önen, "Gövdesi çelik aksamdan, diğer aksamları pirinçten oluştu. Yataklarında bronz kullanıldı. En çok zorlanılan kısım dişlerin yataklanması oldu. O dönemde rulman bulmak daha zordu. Bu nedenle pirinç ve bronz yatak kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Saatin kurma sistemiyle çalıştığını, düzenli olarak bakımının yapıldığını belirten Önen, yıllar önce öğrencilik döneminde yapımında görev aldığı saatin bugün aynı okulda çalışır halde sergilenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.