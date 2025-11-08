470 yıllık köprünün son hali içler acısı: Etrafı çöplüğe döndü
08.11.2025 13:19
Son Güncelleme: 08.11.2025 13:31
İHA
İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu yaptırılırken çukura terk edilen Mimar Sinan'ın eseri 470 yıllık Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü'nün bakımsız hali, dikkat çekti.
Haramidere Köprüsü, Kanuni Sultan Süleyman dönemi kapı ağalarından Yakup Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı. Edirne'yi İstanbul'a bağlayan kervan yolu üstüne inşa edilen 470 yıllık köprü, yaklaşık 75 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde. Türk mimarisinin örneklerinden biri olarak tarihe geçen bu yapı, 3 büyük gözü ve ayaklarında dalga kıranlarla asırlara meydan okuyor.
Haramidere Kavşağı'nın ortasındaki çukurda bırakılarak kullanıma kapatılan köprünün tarihi ise çoğu kişi tarafından bilinmiyor.
Köprünün üst kısmı, uzun süredir bakım yapılmadığı için otlarla kaplanmış, altındaki su ise simsiyah renkte birikmiş. Çevresi ise tamamen çöplük haline gelmiş. Tüm bu manzara, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Haramidere Köprüsü hakkında bilgi veren Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, E-5 yolunun yapılmasından dolayı köprünün kavşak noktasında kaldığını belirtti. Tarihi yapının insan erişimine açık olması gerektiğini vurgulayan Yavaşçay, "Köprü, çok bakımsız ve atıl durumda. Buraya bir bakım ve restorasyon şart'' ifadelerini kullandı.