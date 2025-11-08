470 yıllık köprünün son hali içler acısı: Etrafı çöplüğe döndü

Köprünün üst kısmı, uzun süredir bakım yapılmadığı için otlarla kaplanmış, altındaki su ise simsiyah renkte birikmiş. Çevresi ise tamamen çöplük haline gelmiş. Tüm bu manzara, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Haramidere Köprüsü hakkında bilgi veren Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, E-5 yolunun yapılmasından dolayı köprünün kavşak noktasında kaldığını belirtti. Tarihi yapının insan erişimine açık olması gerektiğini vurgulayan Yavaşçay, "Köprü, çok bakımsız ve atıl durumda. Buraya bir bakım ve restorasyon şart'' ifadelerini kullandı.