5 yıldır taksi şoförlüğü yapıyor. "Aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla bize teslim ediyor"

Her alanda var olan ve var olmaya devam edecek kadınlar taksi sektöründe de yer alıyor. İzmir'de 5 yıldır taksi şoförlüğü yapan Tuğba Bozkurt sektörde var olan güçlü kadınlardan biri.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, kadınların hayatın her alanında varlık gösterdiğini belirterek, “Sektörümüzde de kadınlarımızı görmek bize ayrıca mutluluk veriyor. Kadının elinin değdiği her yer çok daha mükemmel, verimli ve güzel oluyor. Kadının şefkat eli daha fazla hissediliyor. İzmir'de 5 yıldır taksi şoförlüğü yapan Tuğba hanımı örnek gösteriyoruz. Kendisini tebrik ederek topluma bir mesaj vermek istiyoruz.” ifadeleriyle desteklerini belirtti.

Genç kadın “Kadınlarımız kendilerini çok güvende hissediyor. Yaşlılar ve küçük kız çocukları da aynı güveni duyuyor. Aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla bize teslim ediyor. Bu görevi üstlendiğim için çok mutluyum. Mesleğin teknik ve fiziki birçok zorluğu bulunuyor. Profesyonellik tam da bu noktalarda devreye giriyor.” ifadeleriyle mesleğinde kadın olmanın zorluklarından bahsetti.

Kadın taksici “25 yıllık şoförlük ve 5 yıllık taksicilik geçmişimle bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum. Kendine güvenen tüm kadınlarımızı Şoförler Odası'na bekliyoruz. Avrupa'daki kadınların başardığı her şeyi Türkiye'deki güçlü kadınlar da rahatlıkla yapabilir.” ifadeleriyle kadınlara seslendi.