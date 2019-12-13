50 Cent’ten Oprah Winfrey’ye: Beyazları görmezden geliyorsun

ABD'li rap yıldızı 50 Cent, müzik yapımcısı Russell Simmons hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla ilgili MeToo (Ben de) belgeseli çekmeye hazırlanan ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey’nin, beyazların işlediği cinsel saldırı suçlarını görmezlikten geldiğini, sadece siyah kişileri hedef aldığını savundu.



Sputnik'in haberine göre, Instagram üzerinden açıklama yapan ünlü rap'çi, Winfrey ve Simmons'un fotoğrafıyla birlikte "Oprah'ın neden siyah erkeklerin peşine düştüğünü anlayamıyorum" eleştirisi yöneltti.

Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan ABD’li ünlü yapımcı Harvey Weinstein ve ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hücresinde intihar eden ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein'i örnek gösteren 50 Cent, “Ne Harvey Weinstein ne de Epstein, sadece Michael Jackson ve Russell Simmons. Bu halt üzücü” dedi.



50 Cent, “Bu belgeseller resmen hedef tahtasına oturttukları kişileri mahkum ediyor ve masumiyeti kanıtlanana kadar onları suçlu sayıyor" diye ekledi.



36 yaşındaki Wade Robson ve 41 yaşındaki James Safechuck'ın Jackson tarafından cinsel istismara uğradığı iddialarına yer verilen Leaving Neverland belgeselinin yayımlanmasının ardından Winfrey, ikisiyle röportaj yapmıştı.



Winfrey'nin, 50 Cent'in şarkı sözlerini eleştirdiği iddialarının ardından uzun süredir ikilinin arasının bozuk olduğu belirtiliyor.